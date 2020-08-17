泫雅、金曉鐘和Jessi一起進行《NUNU NANA》舞蹈跳戰，兩人還放閃！Jessi表情超好笑：「當你是電燈泡時」
KPOP 2020年8月17日 星期一12:11 Yuan
Jessi在上月發行了第三張迷你專輯《NUNA》，主打歌《NUNU NANA》在各大音源榜取得優異的成績。
Jessi也和李孝利、U-Doragon（劉在錫）＆雨龍（Rain）、朴宰範、Tiffany、Henry、Dara、《第六感》成員全昭旻、吳娜拉、Lovelyz成員美珠等人一起進行舞蹈挑戰。
昨日（16日），Jessi和同公司的泫雅、金曉鐘（DAWN）一起跳，她的貼文寫著：「當你是電燈泡（When you’re the third wheel）。」原來..兩人還不忘撒狗糧，親親、公主抱都來了，最後Jessi的嘴型「What the fuck」。這讓不少網友表示：「So cute」、「Jessi的表情太搞笑了」、「被大家迷住，停不下來了」、「終於和泫雅一起了」等等。
而Jessi近日更公開另一首收錄曲《Numb》的MV，唱歌也很好聽啊！但...又會讓人不自覺想起綜藝中的樣子（笑）！
另外，泫雅也即將回歸，日前她通過IG更新了MV拍攝、練習室舞蹈的劇透，這會是她繼《Flower Shower》睽違多個月再回歸，會帶來什麼樣的風格，備受關注。
（圖：IG@jessicah_o、IG@hyunah_aa）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞