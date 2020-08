LOVELYZ 敲定回歸日期 再等兩週就好! 【KSDx緯來戲劇台】想知道再次與初戀重逢...但他是回來復仇的故事嗎? 瑜伽教師+演員兩份工作的《夫妻的世界》沈恩宇終於簽下人生第一份廣告! 《I-LAND》在食物間超興奮的BTS柾國!成員們還準備了改良韓服、簽名鞋、拍立得等禮物給練習生! 《特務搞飛機》他也在這班飛機上!金南佶特別演出卻意外搶鏡成焦點 《I-LAND》全員肺炎檢測結果呈陰性 今日重啟拍攝 科幻新劇《Alice》周元&金喜善&郭時暘&李多寅「四大角色」海報出爐! 《家師父一體》遭美國居民跨海提告未經許可拍攝?SBS主張「合乎程序」 恭喜恭喜♥姜素拉驚喜發表結婚消息,準新郎是年上圈外人!因疫情取消了婚禮儀式 金曜漢個人單曲預告照曝光!由 Zion.T 操刀製作 踢走憂鬱星期一!《認識的哥哥》鄭世雲cover彈唱鄭容和熱門曲令全場驚艷~ 圭賢又有新歌了!將與網漫《取向狙擊的她》合作 THE BOYZ 將於 9 月回歸!正式資訊近日公開 泫雅、金曉鐘和Jessi一起進行《NUNU NANA》舞蹈跳戰,兩人還放閃!Jessi表情超好笑:「當你是電燈泡時」 恭喜!BLACKPINK YouTube訂閱人數突破4400萬 超過Eminem成全球藝人第4 出道後最難的舞蹈?!人氣女團 ITZY 新歌《Not Shy》今日公開~ 正義黨女議員柳浩貞著用的紅色洋裝成為搶手商品! 《Running Man》全員性別對調!李光洙被笑「臉怎麼這麼長」,宋智孝竟然撞臉EXO世勳? [雷]《惡之花》被李準基冒用身分的他是誰?好久不見雕刻美男金智勳! 雨季必備ITEM!創意可愛還實用,快給你的傘穿上小雨靴吧 鬼門將開……新劇《韓國都市怪談》本週8/20上檔,預告就嚇壞人! 能唱能跳又能演!原來是idol出身的5位偶像演員,演技&歌唱實力雙棲~ 【有片】太有魅力的舞台!Henry雙鋼琴彈奏《Faded》,粉絲:他會的才藝不是「一點點是億點點」♥ 最會賺錢的PD!2020年上半年羅䁐錫收入居然比CJ老闆還多,手上超多火紅節目!

Jessi在上月發行了第三張迷你專輯《NUNA》,主打歌《NUNU NANA》在各大音源榜取得優異的成績。

Jessi也和李孝利、U-Doragon(劉在錫)&雨龍(Rain)、朴宰範、Tiffany、Henry、Dara、《第六感》成員全昭旻、吳娜拉、Lovelyz成員美珠等人一起進行舞蹈挑戰。



在 Instagram 查看這則貼文 Jessi / 제시(@jessicah_o)分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 上午 12:18 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Jessi / 제시(@jessicah_o)分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 上午 2:48 張貼

昨日(16日),Jessi和同公司的泫雅、金曉鐘(DAWN)一起跳,她的貼文寫著:「當你是電燈泡(When you’re the third wheel)。」原來..兩人還不忘撒狗糧,親親、公主抱都來了,最後Jessi的嘴型「What the fuck」。這讓不少網友表示:「So cute」、「Jessi的表情太搞笑了」、「被大家迷住,停不下來了」、「終於和泫雅一起了」等等。



在 Instagram 查看這則貼文 Jessi / 제시(@jessicah_o)分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 16 日 上午 1:35 張貼

而Jessi近日更公開另一首收錄曲《Numb》的MV,唱歌也很好聽啊!但...又會讓人不自覺想起綜藝中的樣子(笑)!



另外,泫雅也即將回歸,日前她通過IG更新了MV拍攝、練習室舞蹈的劇透,這會是她繼《Flower Shower》睽違多個月再回歸,會帶來什麼樣的風格,備受關注。



在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah(@hyunah_aa)分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 10 日 上午 2:44 張貼



(圖:IG@jessicah_o、IG@hyunah_aa)

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞