泫雅、金晓钟和Jessi一起进行《NUNU NANA》舞蹈跳战，两人还放闪！Jessi表情超好笑：「当你是电灯泡时」
KPOP 2020年8月17日 星期一12:11 Yuan
Jessi在上月发行了第三张迷你专辑《NUNA》，主打歌《NUNU NANA》在各大音源榜取得优异的成绩。
Jessi也和李孝利、U-Doragon（刘在锡）＆雨龙（Rain）、朴宰范、Tiffany、Henry、Dara、《第六感》成员全昭旻、吴娜拉、Lovelyz成员美珠等人一起进行舞蹈挑战。
昨日（16日），Jessi和同公司的泫雅、金晓钟（DAWN）一起跳，她的贴文写著：「当你是电灯泡（When you’re the third wheel）。」原来..两人还不忘撒狗粮，亲亲、公主抱都来了，最后Jessi的嘴型「What the fuck」。这让不少网友表示：「So cute」、「Jessi的表情太搞笑了」、「被大家迷住，停不下来了」、「终於和泫雅一起了」等等。
而Jessi近日更公开另一首收录曲《Numb》的MV，唱歌也很好听啊！但...又会让人不自觉想起综艺中的样子（笑）！
另外，泫雅也即将回归，日前她通过IG更新了MV拍摄、练习室舞蹈的剧透，这会是她继《Flower Shower》睽违多个月再回归，会带来什么样的风格，备受关注。
（图：IG@jessicah_o、IG@hyunah_aa）
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