恭喜！BLACKPINK YouTube訂閱人數突破4400萬 超過Eminem成全球藝人第4

#BLACKPINK 繼Ariana Grande之後又查閱了Eminem，不僅是全球女藝人第一，在所有藝人中也排到TOP 4！
17日，YG娛樂宣佈，BLACKPINK的官方YouTube頻道訂閱人數在16日上午9時左右突破了4400萬名，僅排在Justin Bieber、DJ Marshmello、Ed Sheeran之後，位列全球第4，成為第一組打破該記錄的K-Pop藝人！
而此時的BLACKPINK剛剛在韓國出道4年，進軍美國只有短短1年6個月。 據悉在今年6月26日發行《How You Like That》之後，每天都新增10萬名訂閱者，速度驚人。
《How You Like That》打破了全球音樂市場的多項紀錄，MV公佈第一天就獲得8630萬次觀看，打破了「24小時內觀看次數最多的YouTube影片」等5項世界紀錄，32小時就突破1億次觀看、7天突破2億、21天突破3億，就連舞蹈練習影片也逼近2億次觀看。
目前BLACKPINK在YouTube上有20支觀看次數超過1億次的影片，其中《DDU-DU DDU-DU》MV超過12億次，是K-Pop組合MV中最高數位。
此外，BLACKPINK和Selena Gomez的合作曲也將在本月28日公開了，超期待BLACKPINK的新活動啊！
（圖源：YG，YouTube）
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