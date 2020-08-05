[有片]趁亂告白？《鋼鐵雨：深潛行動》鄭雨盛柳演錫舞台問候好粉紅〜

由鄭雨盛與柳演錫兩大帥哥主演南北韓領導人而大受觀眾矚目的《鋼鐵雨：深潛行動》，在韓國上映五天已突破100萬觀影人次，在台上映票房也大破千萬，雖然目前仍有疫情，兩人與導演在韓國勤跑舞台問候場合，互送秋波的曖昧不能只有我看到！
曾在《鋼鐵雨：深潛行動》上映前的記者會上，鄭雨盛透露初次在片場見到柳演錫就覺得他很可愛，還狂撩柳演錫讓他當場忍不住害羞摀住了臉，柳演錫也爆料自己被鄭雨盛電到的過程：「我跟鄭雨盛前輩演對手戲時，有次他轉頭看我，我覺得他真的太帥了，結果就NG了。」兩位男神互相謙虛稱讚對方很帥，兩人還真是連心地也很帥。
最近鄭雨盛跟柳演錫也在舞台問候的場合，與喜愛《鋼鐵雨：深潛行動》的粉絲們近距離見面，得知突破100萬觀影人次的消息，也與導演一起留下認證照片感謝大家，在舞台問候的場合兩個人還很有默契的互相送手指愛心！現場充滿粉紅氣流，影片IG上的留話更寫著「這好東西不能只有我看到」，相信連只是看著影片的大家都感受到了！
接下來鄭雨盛還與柳演錫一同為線上觀眾錄製影像通話內容，分成三大重點請大家要留意，前兩個重點都提到了《鋼鐵雨：深潛行動》中的潛艦場景以及三位元首組成的「鋼鐵Team」，說到第三點的時候兩人都把手掌托住下巴，說真的長得很帥，害羞的柳演錫還特別強調「前面大字報就這樣寫的」，最後鄭雨盛不忘提醒大家來到電影院還是要記得戴好口罩，保持社交距離喔！《鋼鐵雨：深潛行動》全台熱映中。
照片/影片：甲上娛樂、Lotte Cinima FB/ IG
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