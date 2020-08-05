[有片]趁乱告白？《钢铁雨：深潜行动》郑雨盛柳演锡舞台问候好粉红〜

由郑雨盛与柳演锡两大帅哥主演南北韩领导人而大受观众瞩目的《钢铁雨：深潜行动》，在韩国上映五天已突破100万观影人次，在台上映票房也大破千万，虽然目前仍有疫情，两人与导演在韩国勤跑舞台问候场合，互送秋波的暧昧不能只有我看到！
曾在《钢铁雨：深潜行动》上映前的记者会上，郑雨盛透露初次在片场见到柳演锡就觉得他很可爱，还狂撩柳演锡让他当场忍不住害羞捂住了脸，柳演锡也爆料自己被郑雨盛电到的过程：「我跟郑雨盛前辈演对手戏时，有次他转头看我，我觉得他真的太帅了，结果就NG了。」两位男神互相谦虚称赞对方很帅，两人还真是连心地也很帅。
最近郑雨盛跟柳演锡也在舞台问候的场合，与喜爱《钢铁雨：深潜行动》的粉丝们近距离见面，得知突破100万观影人次的消息，也与导演一起留下认证照片感谢大家，在舞台问候的场合两个人还很有默契的互相送手指爱心！现场充满粉红气流，影片IG上的留话更写著「这好东西不能只有我看到」，相信连只是看著影片的大家都感受到了！
接下来郑雨盛还与柳演锡一同为线上观众录制影像通话内容，分成三大重点请大家要留意，前两个重点都提到了《钢铁雨：深潜行动》中的潜舰场景以及三位元首组成的「钢铁Team」，说到第三点的时候两人都把手掌托住下巴，说真的长得很帅，害羞的柳演锡还特别强调「前面大字报就这样写的」，最后郑雨盛不忘提醒大家来到电影院还是要记得戴好口罩，保持社交距离喔！《钢铁雨：深潜行动》全台热映中。
照片/影片：甲上娱乐、Lotte Cinima FB/ IG
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