敲碗超久終於來啦！AKMU秀賢出道以來經典之作Reaction，全程兩隻手根本不夠遮～
明星 2020年8月5日 星期三10:19 HARU
粉絲留言數最多的主題，秀賢終於拍了，YA～
樂童音樂家中的李秀賢，自從2017年5月開創個人YouTube頻道後，目前累積追蹤人數已高達146萬，這次特地選擇粉絲敲碗超久的主題，來拍攝自己看那些經典畫面的Reaction啦！
首先就是看當年第一次演戲的畫面，2017年和權玄彬一起演出的《非正規職偶像》，一看到自己跳舞的秀賢就忍不住笑了出來，還全程緊握拳頭不敢直視，一度尷尬到暫停播放XD
接著是出道前參加的《K-pop Star 2》，當年還跟哥哥李燦赫、方藝潭一起組合演出，彷彿就想昨日的過往，每一幕都很懷念，還大方坦承三個人都很期待未來可以再一起唱歌，組成成人版的악하추～
還有傳聞中跟哥哥吵架從來沒有輸過的畫面，秀賢更是從頭笑到尾，表示跟哥哥相處了22年怎麼不會吵架，就連HENRY跟自己吵架也都直接投降認輸！
最後是第一集的《Begin Again Korea》，邊看還邊展現了美妙的歌聲，不過她也爆料好好的情歌對唱，中間不是有人忘詞就是笑場，而且最後還直接悲劇收場，讓她印象非常深刻。
雖然結尾秀賢也預告自己將休息一陣子，準備一個新的企劃來拍出更好的影片，請大家等待她一個月後華麗的回歸吧！
(圖：YouTube@Leesuhyun)
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