【有片】是心動的感覺啊♥！如去便利店買東西發現收銀的是池昌旭...

【有片】是心動的感覺啊♥！如去便利店買東西發現收銀的是池昌旭...

明星   2020年8月4日   星期二09:03   Rui   20

當你去便利店買東西，一抬頭發現收銀的竟是大帥哥池昌旭，你會是什麼反應?

在熱播劇《便利店新星》中扮演便利店店長崔大賢的池昌旭真的去便利店打工了，化身為一日店員，前往位於延世大學的GS25 2號店。便利店還通過SNS宣傳，稱由池昌旭親自為各位顧客結帳。迷妹們坐不住了，頂著烈日趕往目的地。只見池昌旭穿著藍色馬甲工作服，完全就是劇中的形象，戴著手套和口罩的他真的在服務顧客呢。即使遮住半張臉，也擋不住他散發出的帥氣和魅力。

不少網民得知這一消息之後留言稱：「那是我經常去的店」、「到傍晚6點? 我7點才下班」、「便利店今天要擠爆了」等。

圖：NATE

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留言/評論
  • 이선의
    雖然不是遇到池昌旭但我遇過帥哥店員 真的完全是心動呀 他的聲音聲音真的好絕嗚嗚嗚嗚嗚 我聲音真的自動完全變得跟平常跟漢子似的聲音不一樣哈哈哈哈 直接超甜的聲音哈哈哈哈
    52分前
  • Ya Zhen
    之前去韓國的時候在便利商店有遇到南柱赫級的天菜 好想他啊～
    39分前
  • Miumiu Chow
    想想發生什麼事😁 心跳加速， 應該不懂反應🤣🤣
    1小時前
  • Wing Sze Fok
    我會腦海一片空白，可能會哭出來的!
    45分前
  • Miyuki Chen
    如果在韓國有在附近的話應該會馬上衝去吧，然後會買一堆讓他慢慢結帳
    58分前
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