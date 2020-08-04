【有片】是心動的感覺啊♥！如去便利店買東西發現收銀的是池昌旭...

當你去便利店買東西，一抬頭發現收銀的竟是大帥哥池昌旭，你會是什麼反應?
在熱播劇《便利店新星》中扮演便利店店長崔大賢的池昌旭真的去便利店打工了，化身為一日店員，前往位於延世大學的GS25 2號店。便利店還通過SNS宣傳，稱由池昌旭親自為各位顧客結帳。迷妹們坐不住了，頂著烈日趕往目的地。只見池昌旭穿著藍色馬甲工作服，完全就是劇中的形象，戴著手套和口罩的他真的在服務顧客呢。即使遮住半張臉，也擋不住他散發出的帥氣和魅力。
。
Ji Chang Wook will be a cashier for today in one of GS25 convience store until 6PM.. Customers can pay to JCW directly。 — Ji Chang Wook PH (@JCWPhilippines) August 3, 2020
Too lucky!!! pic.twitter.com/fFuQlTuxH3
不少網民得知這一消息之後留言稱：「那是我經常去的店」、「到傍晚6點? 我7點才下班」、「便利店今天要擠爆了」等。
圖：NATE
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究