【旅遊資訊】「戴口罩也可以玩水」？韓國多家水上樂園推出防水口罩，特殊材質遇水不破！

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進入暑期後，韓國多家水上樂園為吸引遊客紛紛推出自製的防水口罩，入場時免費提供，宣稱「被水沾濕也不會失去功效」！

7月21日，韓國著名水上樂園Caribbean Bay通過官方IG宣佈對入場遊客免費發放防水口罩，據悉是用進到水裡也不會濕的材料製作，並且嚴密防護口鼻，阻斷吸入水和異物的危險。







其實早在7月10日，樂天水上樂園就開始免費發放水上樂園專用口罩和防水面罩，隨後江原道洪川郡的水上樂園、SONO Hotel&Resort海洋樂園等也開始提供玩水用的口罩，並計畫在全國的相關設施進行推廣。





據悉，這種防水面罩已經通過臨床實驗，符合韓國工業標準，沾水后不僅仍能保持原有功能，還能阻擋99.9%的紫外線。





韓國目前仍然每天都有新增肺炎病例，政府呼籲大家減少戶外、集體活動，但水上樂園也盡全力吸引遊客，例如樂天水上樂園將每日入場人數降低到最大同時容納人數的30%，等待設施里也要求保持1m以上的間距，更有商家通過SNS活動向二次訪問的遊客提供60% off的優惠券。

（圖源：IG@witheverland、lottewaterpark）

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