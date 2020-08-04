《雖然是精神病但沒關係》連續5周當選「電視劇部門最有影響力節目」1位
韓劇 2020年8月4日 星期二10:29 Sani
8月3日由CJ ENM發表的內容影響力指數顯示，由金秀賢和徐睿知主演的tvN電視劇《雖然是精神病但沒關係》在7月第4周（7月20日~26日）被評為影響力節目綜合第一，比上周的排名又上升了一個名次！
同時，在電視劇部門，《雖然是精神病但沒關係》從6月第4周（6月22日~28日）開始到現在，連續5周都穩居第一寶座。
此外，7月第4周的綜合排名第二是TV朝鮮的綜藝節目《Romantic Call Centre》，電視劇部門第二是KBS 2TV的周末劇《結過一次了》，第三是SBS金土劇《便利店新星》。
《雖然是精神病但沒關係》講述的是獨自照顧自閉哥哥的男主角與具有反社會人格的童話作家相遇並彼此治癒的故事，本周8月8日和9日即將播出大結局，好期待又好不捨得看完啊！
（圖源：tvN）
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留言/評論
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好好看, 看到也覺得自己有點精神病, 徐睿知演得很好, 而且真的好瘦, 她的腰束到好細, 那些衣服她carry 得很好
37分前
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結局完了，收藏慢慢再細心看，包括美美的衣服
50分前
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這地區宣傳不斷、口啤好似不錯，但不知為何此劇在韓國收視率一值只徘徊6％或以下？
1小時前
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真的非常好看，只看過一兩集千萬不要因為剛開始覺得悶棄劇啊~~~~~~~這真的是很好
的一部劇
1小時前
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結論就是大家只愛狗血劇
還變臉咧⋯⋯我還以為是台灣霹靂火 🤪
1小時前