【有片】是心动的感觉啊♥！如去便利店买东西发现收银的是池昌旭...

当你去便利店买东西，一抬头发现收银的竟是大帅哥池昌旭，你会是什么反应?
在热播剧《便利店新星》中扮演便利店店长崔大贤的池昌旭真的去便利店打工了，化身为一日店员，前往位於延世大学的GS25 2号店。便利店还通过SNS宣传，称由池昌旭亲自为各位顾客结帐。迷妹们坐不住了，顶著烈日赶往目的地。只见池昌旭穿著蓝色马甲工作服，完全就是剧中的形象，戴著手套和口罩的他真的在服务顾客呢。即使遮住半张脸，也挡不住他散发出的帅气和魅力。
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Ji Chang Wook will be a cashier for today in one of GS25 convience store until 6PM.. Customers can pay to JCW directly。 — Ji Chang Wook PH (@JCWPhilippines) August 3, 2020
Too lucky!!! pic.twitter.com/fFuQlTuxH3
不少网民得知这一消息之后留言称：「那是我经常去的店」、「到傍晚6点? 我7点才下班」、「便利店今天要挤爆了」等。
图：NATE
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