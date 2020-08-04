【有片】是心动的感觉啊♥！如去便利店买东西发现收银的是池昌旭...

【有片】是心动的感觉啊♥！如去便利店买东西发现收银的是池昌旭...

明星   2020年8月4日   星期二09:03   Rui   28

当你去便利店买东西，一抬头发现收银的竟是大帅哥池昌旭，你会是什么反应?

在热播剧《便利店新星》中扮演便利店店长崔大贤的池昌旭真的去便利店打工了，化身为一日店员，前往位於延世大学的GS25 2号店。便利店还通过SNS宣传，称由池昌旭亲自为各位顾客结帐。迷妹们坐不住了，顶著烈日赶往目的地。只见池昌旭穿著蓝色马甲工作服，完全就是剧中的形象，戴著手套和口罩的他真的在服务顾客呢。即使遮住半张脸，也挡不住他散发出的帅气和魅力。

不少网民得知这一消息之后留言称：「那是我经常去的店」、「到傍晚6点? 我7点才下班」、「便利店今天要挤爆了」等。

图：NATE

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留言/评论
  • 이선의
    雖然不是遇到池昌旭但我遇過帥哥店員 真的完全是心動呀 他的聲音聲音真的好絕嗚嗚嗚嗚嗚 我聲音真的自動完全變得跟平常跟漢子似的聲音不一樣哈哈哈哈 直接超甜的聲音哈哈哈哈
    1小时前
  • Chihchin Wu
    好羨慕啊~能給池昌旭結帳真的太幸運了
    21分前
  • Miyuki Chen
    如果在韓國有在附近的話應該會馬上衝去吧，然後會買一堆讓他慢慢結帳
    1小时前
  • 陳淑慧
    愣住、心跳、傻笑~心想怎麼會有一個這麼帥的店員 我想我會每天去那間店買東西😂😂😂
    19分前
  • Wing Sze Fok
    我會腦海一片空白，可能會哭出來的!
    1小时前
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