【有片】是心动的感觉啊♥！如去便利店买东西发现收银的是池昌旭...

当你去便利店买东西,一抬头发现收银的竟是大帅哥池昌旭,你会是什么反应?

在热播剧《便利店新星》中扮演便利店店长崔大贤的池昌旭真的去便利店打工了,化身为一日店员,前往位於延世大学的GS25 2号店。便利店还通过SNS宣传,称由池昌旭亲自为各位顾客结帐。迷妹们坐不住了,顶著烈日赶往目的地。只见池昌旭穿著蓝色马甲工作服,完全就是剧中的形象,戴著手套和口罩的他真的在服务顾客呢。即使遮住半张脸,也挡不住他散发出的帅气和魅力。





Ji Chang Wook will be a cashier for today in one of GS25 convience store until 6PM.. Customers can pay to JCW directly



Too lucky!!! pic.twitter.com/fFuQlTuxH3