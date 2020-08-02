凡是醫學題材都很受歡迎？近年2套小編心水醫療韓劇！ 腦洞大開的「性轉版」《夫妻的世界》！孫藝珍&金瑞亨的假想角色是？ 後疫情時代的新造語：언택트 UNTACT！ Sam童年時期的顏值不輸兒子威廉！父子倆祖傳髮型齊瀏海

醫護人員一直都是備受尊敬的職業，所謂「醫者父母心」，他們都會盡心盡力醫好每個病人。近日隨著疫情不斷升溫，為了自己和他人著想，還是乖乖留在家裡追劇吧！讓小編為大家推薦近年2套必追醫療韓劇～

只要是有關醫療作素材的劇集口碑都很好，近年韓劇中就有《浪漫醫生金師傅 2》（香港觀眾可按此到黃Viu收看）和《醫生耀漢》（香港觀眾可按此到黃Viu收看），其中《浪漫醫生金師傅 2》更是2020年上半年度收視最高的劇集，觀看醫療劇不但可增長醫療知識外，還可了解更多醫護艱辛的日常！

1) 醫護艱辛的日常



即使是再小型的醫院，都有一群具責任感？的醫護人員隨時候命為病人治療。以有天才醫生之稱的外科醫生金師傅韓石圭為首，即使在他職業生涯中迎來多少挑戰與危機，他都堅守著自己的「浪漫法則」。每日與生命搏鬥的醫護人員，雖然不是每刻都能找出正確答案，但金師傅就以以上一番說話鼓勵我們。



劇中場面並沒有被誇張，每日醫院的情況都是這樣，未開診已有很多病人在外等候。有著「十秒」（十秒就能掌握病人身體狀況）之稱的另一位天才醫生—麻醉痛症醫學科醫生耀漢池晟，他在開診前對醫生們說：「但凡所有痛苦都有原因，只有不知原因的痛苦。」這番說話你能理解嗎？

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2) 天才醫生的金石良言



在《浪漫醫生金師傅 2》中出現了很多金句，其中金師傅韓石圭這句，讓觀眾們看後都會有所反思，人活著有很多事都未必有絕對正確的答案，只有自己所想要的答案，對此大家認同嗎？



雖然近日因為疫情大家都經常留在家中，少了見親朋戚友，但不能見面並不代表不需要互相關懷，正如耀漢池晟所說，關心才是最重要的醫生，大家今天互相關心了嗎？



相信近日因為疫情關係，無論是醫護或是大家，可能都會有不少負面情緒或感到疲勞，等李聖經醫生為大家打打氣吧！香港觀眾想重溫《浪漫醫生金師傅 2》（香港觀眾可按此到黃Viu收看）及《醫生耀漢》（可以按此到黃Viu煲劇平台)，收看繁體中文字幕版本喔！

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