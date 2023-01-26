韓劇拋棄女兒專業戶！在《非常律師禹英禑》中演技超強，與朴恩斌對戲時張力十足的她，你認識陳慶嗎

近期兩部熱門劇《非常律師禹英禑》和《月水金火木土》裡，都拋棄了女兒，卻無法討厭她啊！！！

經常看韓劇的你，一定對這位演員不陌生，她演技超群、氣質出眾、眼神堅定、是可以默默耕耘的角色、也隨時能氣場全開，她就是資深演員「陳慶」。

▼《浪漫醫生金師傅2》的吳明心護理長～



巧合的是！她剛好在最近期的兩部韓劇中，所飾演的角色，除了有強大的工作技能，是個妥妥的女強人外，還都剛好拋棄了自己的親生女兒，即使知道她如此狠心，卻也無法討厭她，那背後的理由多少讓人很有共鳴，甚至對她的演技印象深刻。



在《非常律師禹英禑》裡她飾演頂級律師事務所的代表－太守美律師，甚至在卸任後被提名為法務部長，在唸書時期意外懷孕，但她無法放棄自己的夢想和未來本想墮胎，孩子的爸請她生下來，他會負責養育，她生完孩子後就離開了、選擇繼續打拼自己的人生，那個孩子就是女主角禹英禑（朴恩斌 飾）。



禹英禑婉拒了太守美的挖腳提案，並告訴她自己是的她的女兒，太守美一句台詞都沒有，跟隨著禹英禑所說的話，表現出微笑→凝固→震驚→回想→愧疚→熱淚盈眶…等等，各種情緒變化牽動著這一段劇情。



而《月水金火木土》中，她飾演伊那集團前經營支援室長、後秘書－劉薇浩，是個塑造形象的能手，商業手腕極強，人稱「劉老闆」，年輕時，努力培育伊那集團的獨生女（朴敏英 飾），將她悉心照顧長大，只為了將她塑造成完美的女人，與其他集團聯姻，最終失敗，但原來伊那集團的獨生女，其實是劉薇浩自己的女兒。



也不是真正的拋棄，只是沒有相認，把她養育跟照顧得很好，希望她能過上富裕的生活，隱瞞真相只想給自己女兒最好的。



此外，2014年的熱門韓劇《皮諾丘》（Pinocchio）裡，她飾演傳奇般的新聞記者宋車玉，為事業打拼的她，最終選擇離婚，離開了女兒仁荷（朴信惠 飾），但仁荷長大後成為了新進記者，外表雖然對女兒冷漠嚴肅，背地裡卻還是默默地關心著。



陳慶就這樣直接晉升為韓劇的「拋棄女兒專業戶」啦～，當然她也有很多溫馨或者好媽媽、嚴母…等形象的角色，不過，在拋棄女兒這個獨特領域，卻因為演技出眾被更多人看見。

大家又是在哪一部劇認識她的呢？

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