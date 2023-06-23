《浪漫醫生金師傅3》編劇談柳演錫客串：他必不可少！透露第四季計劃：拍第一季的時候沒想過會有第二季

《浪漫醫生金師傅》連續3季大爆，編劇和導演會繼續製作第4部嗎？
《浪漫醫生金師傅3》日前正式播畢，故事以石垣醫院為背景，講述了天才醫生金師傅（韓石圭 飾）帶領弟子們成長為真正醫生的故事，第一部於2016年播出，當時由柳演錫和徐玄振主演，第二部（2020年）和第三部（2023年）男女主人公則換成了安孝燮和李聖經。 本季中姜棟柱（柳演錫 飾）亮相，再加上最後一集出現尹瑞貞（徐玄振 飾）的背影，令廣大觀眾推測是否要拍第4部。
編劇姜銀慶對此做出了解釋，稱柳演錫客串出現在第三季是從企劃階段開始就準備的事情，「姜棟柱的登場是金師傅夢想實現環節中必不可少的人物，同樣尹瑞貞的登場也是如此，第一、 二季的重心是醫生們的成長，第三季的焦點則是直面社會中的醫療現實，這是我探訪了7年才積累的心得，以此創作了第三季。」
對於觀眾們迫切期待的第四季，姜銀慶編劇也有話要說，稱：「第三季有很多無法言喻的感動和不捨，一轉眼就是7年，這7年中我和金師傅、年輕的醫生們一起哭、 一起笑，根本無法用短短的幾句話來概括，這個瞬間只想起一個人，他就是林憓敏編劇，第一季時他還只是助理編劇，第三季已經是共同編劇了，我們最引以為傲的手術場景，都出自於他之手，如果說金師傅有徐宇鎮的話，我則是有林憓敏。 電視劇結束之後就一直被問會不會有第四季，其實第一部拍完我也不知道會繼續寫第二季，第二季快結束的時候也懷疑過能不能有第三季，現在還在考慮『有沒有可能創作第四季』，有那麼多的人在等我們，光是這一點就讓我很想說聲謝謝。」
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