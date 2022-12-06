明年最期待！《浪漫醫生金師傅3》正式開拍 「護理長」陳慶更新拍攝現場照：「重新以吳明心生活」

5日，陳慶在 IG 更新多張《浪漫醫生金師傅3》拍攝照，並寫下：「重新以吳明心生活！護理長 Coming Soon #浪漫醫生金師傅3 #吳明心 #護理長 #開始拍攝。」

《浪漫醫生金師傅》講述在地方簡陋的「石垣醫院」工作的天才醫生金師傅，與熱情高漲的年輕醫生之間的故事，連續兩季收視都非常亮眼，今年9月也確定製作第三季。主演韓石圭、安孝燮、李聖經、金柱憲會回歸外，還有「石垣醫院」的金旻載、蘇珠妍、申東旭、尹那武、陳慶、林元熙、邊宇民和鄭智安都確定繼續出演。



而《浪漫醫生金師傅3》一樣由前兩季的劉仁植導演執導、姜銀慶編劇執筆，已經在10月24日進行劇本閱讀，並在近期開始拍攝，預計在明年（2023年）上半年播出。



另外，陳慶今年在《非常律師禹英禑》飾演禹英禑（朴恩斌 飾）的媽媽「太守美」一角，在大結局中母女倆感動的對話，再配上精湛的演技，讓人印象深刻；在《月水金火木土》則飾演伊那集團前經營支援室長「劉薇浩」一角，只要是上恩（朴敏英 飾）的要求，都會幫她制定解決方案，兩部的角色都展現不同的魅力啊～



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