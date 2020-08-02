凡是医学题材都很受欢迎？近年2套小编心水医疗韩剧！ 脑洞大开的「性转版」《夫妻的世界》！孙艺珍&金瑞亨的假想角色是？ 后疫情时代的新造语：언택트 UNTACT！ Sam童年时期的颜值不输儿子威廉！父子俩祖传发型齐浏海

医护人员一直都是备受尊敬的职业，所谓「医者父母心」，他们都会尽心尽力医好每个病人。近日随著疫情不断升温，为了自己和他人著想，还是乖乖留在家里追剧吧！让小编为大家推荐近年2套必追医疗韩剧～

只要是有关医疗作素材的剧集口碑都很好，近年韩剧中就有《浪漫医生金师傅 2》（香港观众可按此到黄Viu收看）和《医生耀汉》（香港观众可按此到黄Viu收看），其中《浪漫医生金师傅 2》更是2020年上半年度收视最高的剧集，观看医疗剧不但可增长医疗知识外，还可了解更多医护艰辛的日常！

1) 医护艰辛的日常



即使是再小型的医院，都有一群具责任感？的医护人员随时候命为病人治疗。以有天才医生之称的外科医生金师傅韩石圭为首，即使在他职业生涯中迎来多少挑战与危机，他都坚守著自己的「浪漫法则」。每日与生命搏斗的医护人员，虽然不是每刻都能找出正确答案，但金师傅就以以上一番说话鼓励我们。



剧中场面并没有被夸张，每日医院的情况都是这样，未开诊已有很多病人在外等候。有著「十秒」（十秒就能掌握病人身体状况）之称的另一位天才医生—麻醉痛症医学科医生耀汉池晟，他在开诊前对医生们说：「但凡所有痛苦都有原因，只有不知原因的痛苦。」这番说话你能理解吗？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2) 天才医生的金石良言



在《浪漫医生金师傅 2》中出现了很多金句，其中金师傅韩石圭这句，让观众们看后都会有所反思，人活著有很多事都未必有绝对正确的答案，只有自己所想要的答案，对此大家认同吗？



虽然近日因为疫情大家都经常留在家中，少了见亲朋戚友，但不能见面并不代表不需要互相关怀，正如耀汉池晟所说，关心才是最重要的医生，大家今天互相关心了吗？



相信近日因为疫情关系，无论是医护或是大家，可能都会有不少负面情绪或感到疲劳，等李圣经医生为大家打打气吧！香港观众想重温《浪漫医生金师傅 2》（香港观众可按此到黄Viu收看）及《医生耀汉》（可以按此到黄Viu煲剧平台)，收看繁体中文字幕版本喔！

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻