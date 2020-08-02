凡是醫學題材都很受歡迎？近年2套小編心水醫療韓劇！ 腦洞大開的「性轉版」《夫妻的世界》！孫藝珍&金瑞亨的假想角色是？ 後疫情時代的新造語：언택트 UNTACT！ Sam童年時期的顏值不輸兒子威廉！父子倆祖傳髮型齊瀏海

大熱劇《夫妻的世界》雖然殺青已經很久了，但熱度還沒完全褪去。 這次網民們又腦補了「性別轉換版」，甚至還頗為認真的開始選主角了。

溫柔卡里斯馬精英池善雨-劉太旿



被老公出軌還死死蒙在鼓裡的池善雨覺醒之後以「綠」還「綠」，痛快甩了渣男，這樣霸氣的人設相信自帶「溫柔邪氣」的劉太回來了一定可以駕馭，人不犯我我不犯，人若犯我我必犯人。

中年油膩帥氣渣夫李泰吾-孫藝珍



長相帥氣的李泰吾是個多情感性的情種，為愛而生為浪漫而死。 自帶貴氣幹練氣質的孫藝珍存在感極強，網民們認為有著大女人味道的她很適合李泰吾這種「直進型」愛情。

白富美小三呂多景-俞承豪



不僅長得美還很有錢的呂多景，雖然看似擁有一切，但其實是個內心脆弱，充滿不安感的女人。 溫柔的微笑中又帶著若隱若現的心機。 俞承豪真的太適合這個角色了，想想《想見你》中的綠茶男姜亨俊.....



看似是敵人其實是友軍的薛明淑-鄭宇



薛明淑是個一心想要擁有浪漫愛情和婚姻，卻始終未能如願的黃金剩女，心直口快的她常常一針見血指出問題，雖然話說的很難聽，但卻絕對有道理，完全讓人恨不起來。 網友們想到了鄭宇，忠言逆耳的形象絕對就是他。

威嚴富豪呂秉圭-金瑞亨



作為會長的呂秉圭給人一種不怒自威的上位者壓迫感，這種氣質立刻讓人想到了金瑞亨，掌握著權利的女會長。

殘忍的約會暴力犯朴仁圭-朴珠賢



朴仁圭經常毆打女友，還利用和李泰吾的關係將眾人玩弄於鼓掌之中，陰森的笑容、冷漠的眼光，讓人看了不寒而慄。 近期在《人間課業》中演技很亮眼的朴珠賢也許可以。

尋找全新人生的約會暴力受害者閔賢瑞-金東會賢



被男友家暴的閔賢瑞得到池善雨的幫助後終於逃離了惡魔，後來盡心盡力地幫助池善雨。 金東會有種哪怕是被家暴之後也不懂得保護自己的天然純然感，因此成了閔賢瑞的假想演員。

「圖：《夫妻的世界》、《愛的迫降》、《想你》、《無人知曉》、《請回答1994》等」

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