張赫興奮介紹南浦洞娛樂大街腳印，換來李施彥尷尬：「但我沒弄過耶……」

細數地上腳印有Apink鄭恩地、韓善伙、CNBLUE鄭容和……就是沒有李施彥，幫李施彥抱不平啦～！
《首爾鄉巴佬》EP2繼續釜山行，來到南浦洞娛樂大街逛街時，車太鉉首先發現地上有演員李在勇腳印，便興奮指著地板，眾人也圍過來觀看。
接著發現了Apink鄭恩地的腳印，和鄭恩地因《請回答1997》建立友誼的李施彥還開玩笑說：「鄭恩地為什麼把腳插在這裡了？」
來到一個轉角，張赫剛說完：「往這裡直走的話……」就瞥見地板上自己的腳印說：「哇，這是我的。」車太鉉馬上吐槽張赫：「噢，張赫！你是故意帶我們來的嗎？」結果大夥開始評論張赫的腳：「你腳怎麼長這樣」、「腳好小啊」XD
張赫介紹這些腳印好像是給釜山出身的演員弄的，卻引發李施彥尷尬道：「可是我沒弄過耶……」一行人還發現了韓善伙、卞宇珉、金正泰等演員的腳印，就是沒有李施彥啊……李昇基問他：「哥，他們沒聯繫你嗎？」李施彥傷心回答：「一通電話也沒有……」
看到鄭容和的腳印，身為親故的Simon D興奮起來研究鄭容和大腳。
其實這是2017年9月修建此街道時，特別設計的「名人足跡」。除了以上提到的幾位藝人擁有足跡外，還有薛雲道、尹衡彬、池大韓、趙震雄、金元孝、宋海加上導演尹濟均共十四位。可能是以演員為主的關係，Simon D身為知名嘻哈歌手沒有入列，不過看到親故鄭容和在內也產生羨慕啦！最難過的莫過於李施彥了吧？李施彥明明是超強綠葉，在2015、2016年間就以高收視率電視劇《Remember－兒子的戰爭》、《W－兩個世界》以及綜藝節目《我獨自生活》打開知名度。
後來在南浦洞繼續逛街，馬上就印證了李施彥的人氣，街上阿珠媽都是先認出李施彥啊！只能說當時設計娛樂大街的主辦單位眼光不夠遠XD
（圖：愛奇藝台灣站）
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