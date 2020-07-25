【K社韓文小百科】韓網民：這是麥片圈民主主義鬥爭的勝利！連少女時代太妍也沒能逃過它

網紅圈總是後浪推前浪，最近以C位出圈，引得少女時代太妍等愛豆都競相追捧的就是它-大蔥味穀物麥片。
一袋大蔥味的家樂氏麥片衝上了韓國熱搜Twitter榜，連防彈少年團的熱度都差了它一大截！只不過是一包味道奇葩的麥片罷了，至於嘛??? 嗯，畢竟韓國人足足等了它16年，激動是在所難免的。
事情還要追溯到2004年。 那一年家樂氏想要推出新口味，為了推廣新品打響知名度，家樂氏搞了一出「競選上位」的戲碼，1號競選人巧克力味和2號競選人大蔥味，誰得票多誰就能上市。 家樂氏還像模像樣的打出了兩個「競選人」的競選廣告，開通了投票網站。 只是上位人早就內定了，畢竟麥片的消費主體是兒童，怎麼看都是巧克力味。家樂氏當初完全都沒想到大蔥味的得票率碾壓巧克力味，最終家樂氏關閉了投票網站，指出大蔥味「作弊」，當選者是巧克力味，以此草草收場。
還能有這種操作? 辛辛苦苦投票被忽視，滿懷期待的韓國網友們氣炸了，甚至有人吐槽「獨裁者們的不當選舉，竟然吃了10年」。就這樣度過了16年，家樂氏終於聽到了民眾們懇（憤）切（怒）的聲音，於2020年6月推出了韓國人心心念念的大蔥味麥片，更在廣告里勇敢「自黑」了一把「大蔥味來晚了，太對不起了」。
看到16年來鬥爭終於結出了碩果，韓國網民們直言這是「民主自由的勝利 」、「巧克力16年來的獨裁終於結束了」，眾人紛紛奔走相告，爭做第一批吃它的人。 就連愛豆們也沒能逃過它，太妍嘗過之後在SNS上刊登了「吃後感」，直言「是洋蔥圈（韓國一種膨化食品）的味道」。
日前，N.Flying成員車勳、金宰鉉所經營的Youtube Channel「두얼간이 2IDIOTS」也試了大蔥味麥片，也把它配不同食物看哪一個比較搭，大家也來看看這「吃後感」：
「圖：NATE、PANN、YouTube」
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