【K社韩文小百科】韩网民：这是麦片圈民主主义斗争的胜利！连少女时代太妍也没能逃过它

网红圈总是后浪推前浪，最近以C位出圈，引得少女时代太妍等爱豆都竞相追捧的就是它-大葱味谷物麦片。
一袋大葱味的家乐氏麦片冲上了韩国热搜Twitter榜，连防弹少年团的热度都差了它一大截！只不过是一包味道奇葩的麦片罢了，至於嘛??? 嗯，毕竟韩国人足足等了它16年，激动是在所难免的。
事情还要追溯到2004年。 那一年家乐氏想要推出新口味，为了推广新品打响知名度，家乐氏搞了一出「竞选上位」的戏码，1号竞选人巧克力味和2号竞选人大葱味，谁得票多谁就能上市。 家乐氏还像模像样的打出了两个「竞选人」的竞选广告，开通了投票网站。 只是上位人早就内定了，毕竟麦片的消费主体是儿童，怎么看都是巧克力味。家乐氏当初完全都没想到大葱味的得票率碾压巧克力味，最终家乐氏关闭了投票网站，指出大葱味「作弊」，当选者是巧克力味，以此草草收场。
还能有这种操作? 辛辛苦苦投票被忽视，满怀期待的韩国网友们气炸了，甚至有人吐槽「独裁者们的不当选举，竟然吃了10年」。就这样度过了16年，家乐氏终於听到了民众们恳（愤）切（怒）的声音，於2020年6月推出了韩国人心心念念的大葱味麦片，更在广告里勇敢「自黑」了一把「大葱味来晚了，太对不起了」。
看到16年来斗争终於结出了硕果，韩国网民们直言这是「民主自由的胜利 」、「巧克力16年来的独裁终於结束了」，众人纷纷奔走相告，争做第一批吃它的人。 就连爱豆们也没能逃过它，太妍尝过之后在SNS上刊登了「吃后感」，直言「是洋葱圈（韩国一种膨化食品）的味道」。
日前，N.Flying成员车勋、金宰铉所经营的Youtube Channel「두얼간이 2IDIOTS」也试了大葱味麦片，也把它配不同食物看哪一个比较搭，大家也来看看这「吃后感」：
「图：NATE、PANN、YouTube」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究