BTS防彈少年團再添一支破七億 MV 總數穩坐韓國歌手之冠！
KPOP 2020年7月21日 星期二13:02 施乃琪
防彈少年團幾乎每週都有舊歌 MV 跨越觀看次數的新門檻，其中發行將滿三年的 "MIC Drop" 也在今天成為破七億 MV 了！
在今天（21 日）凌晨零點半左右時，防彈少年團的混音版 “MIC Drop” MV 觀看次數跨越了七億大關，成為繼 “DNA”、”Boy with Luv”、”Fake Love”⋯⋯等歌曲後第七支破七億的 MV，而目前他們也是擁有最多破七億作品的韓國歌手。
混音版 “MIC Drop” 收錄在防彈少年團於 2017 年發行的〈Love Yourself 承 “Her”〉中，是他們首度與知名 DJ Steve Aoki 合作的歌曲，強勁節奏配上拍攝手法的 MV，讓這首歌在發行後立刻登上美國告示牌百大單曲榜，還連續停在榜上長達十週。
另一方面，防彈少年團自從上週發行最新日語專輯〈MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~〉，始終穩坐 Oricon 專輯榜首，接下來也將打入 25 日更新的告示牌兩百強專輯榜上獲得第 115 名。
（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）
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