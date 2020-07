崔元英迎來新戲《我的危險妻子》,將與金廷恩、崔有華來齣「夫妻殘酷懸疑劇」 【清涼預警!】韓國高分恐怖網漫《整容液》電影版預告片公開 全昭彌回歸前夕與美國音樂品牌 Interscope 簽約 準備拓展活動版圖 愛豆和粉絲之間雙向的愛啊!為了看粉絲做的生日應援...特地訂了對面飯店房間的NU'EST白虎! 今年8月《魔鬼對決》黃晸玟+李政宰展開熾熱追擊動作大戰 Seventeen勝寬因腳踝韌帶斷裂被迫中斷活動:暫時以12人制活動 U-Doragon、Linda G、雨龍「SSAK3」所有音源、專輯活動的收入將全部捐贈,幫助生活困難的人! 「洗完澡發現地上有蟲子在動」!韓國各地接連出現「自來水幼蟲舉報」 Zico 30 日入伍!將擔任社會服務要員 她收到男神送的咖啡車!Nana站在蘇志燮贈送的咖啡車前認證 「小迷糊」的日常生活!李奎炯出演《我獨》預告公開...還打了電話算命問:「我會有女朋友嗎?」 ATEEZ 公開迷你五輯曲目表 兩首候選活動曲人氣不相上下! 羅PD新綜藝《暑假》因房屋風格過於「日式」、內容設定與日本遊戲相似...引發爭議!製作組:「正在重新修改門窗」 BTS防彈少年團再添一支破七億 MV 總數穩坐韓國歌手之冠! 金玟錫也退伍了!「謝謝粉絲等待我,會盡快以更棒的面貌回歸」 「7年練習生」方藝潭終於要出道了!TREASURE確定8月7日正式出道 世界彈魅力持續發威!BTS 防彈少年團日專正規四輯連續六天獲得日本 Oricon 一位 《鋼鐵雨:深潛行動》鄭雨盛:「我長這麼帥演總統可以嗎?」 超強實力派演員大合體!權相佑&裴晟佑合作SBS新劇《飛吧開天龍》 奇幻新劇《18 Again》李到晛校服&金荷娜&尹相鉉的人物劇照首公開! Red Velvet Irene絕美金髮竟然是假的!摘掉後露出了中分貼頭皮死亡髮型... 畫風逐漸「扭曲」的JYP家族,朴軫泳的「男友照」影響力太大了!TWICE學到了「油膩」精髓 韓素希捲入生母債務風波,同窗好友抱不平:她從小到大沒得過母親的呵護,太無辜了 GFRIEND帶著新專輯出演KBS《鄭恩地的歌謠廣場》! 權珉娥曬近況照只露雙眼,狀態好轉眼神都明亮起來了 孔劉餵你吃烤肉!女友視角讓人過度心空❤

防彈少年團幾乎每週都有舊歌 MV 跨越觀看次數的新門檻,其中發行將滿三年的 "MIC Drop" 也在今天成為破七億 MV 了!

在今天(21 日)凌晨零點半左右時,防彈少年團的混音版 “MIC Drop” MV 觀看次數跨越了七億大關,成為繼 “DNA”、”Boy with Luv”、”Fake Love”⋯⋯等歌曲後第七支破七億的 MV,而目前他們也是擁有最多破七億作品的韓國歌手。

混音版 “MIC Drop” 收錄在防彈少年團於 2017 年發行的〈Love Yourself 承 “Her”〉中,是他們首度與知名 DJ Steve Aoki 合作的歌曲,強勁節奏配上拍攝手法的 MV,讓這首歌在發行後立刻登上美國告示牌百大單曲榜,還連續停在榜上長達十週。



另一方面,防彈少年團自從上週發行最新日語專輯〈MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~〉,始終穩坐 Oricon 專輯榜首,接下來也將打入 25 日更新的告示牌兩百強專輯榜上獲得第 115 名。



