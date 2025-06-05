BTS防彈少年團Jin全款175億再三購房！鐘情頂級公寓The Hill，累計投資高達262億元

據韓國房地產業界6月5日透露，BTS防彈少年團成員Jin以全額現金無貸款的方式在The Hill購買了一戶專用面積243.2㎡的住宅，這也是他第三次在The Hill購房。

The Hill是韓國頂級公寓區之一，位於首爾龍山區漢南洞、建於原檀國大學舊址，由32棟建築、約600戶組成，樓高可達最多12層。 該地以高度的隱私性與大坪數設計聞名，吸引了許多政財界人士與藝人居住，包括金泰希與Rain夫婦、蘇志燮、韓孝周等多位知名藝人皆居住於此。



這是Jin第三次購買The Hill的住宅。 早在2019年7月，他就曾以44億9000萬韓元購入一戶專用面積233㎡的單位，同年11月再以42億7000萬韓元購入一戶專用面積206㎡的單位。 至此，Jin購買的三戶房產累計總金額約達262億韓元。

Jin曾在近期的綜藝節目《帥氣級較量》中表達對漢南洞地區的喜愛，並指出該地安靜的居住環境與林立的美食餐廳是他喜歡的主要原因。



此外，Jin去年從韓國陸軍服役期滿退伍後積極展開個人活動，推出了首張個人專輯《HAPPY》，參與Netflix綜藝《奇案84的奇趣民宿》，通過個人網綜《奔跑吧碩珍（Run Jin）》持續展現綜藝天賦。

目前BTS已有Jin與J-Hope退伍，V、智旻、柾國、RM、SUGA等人也即將陸續退伍，預計最遲在明年上半年以完整體回歸樂壇。

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