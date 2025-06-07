素媛案原型犯趙斗淳疑似精神出問題「自言自語、溝通困難」，將接受鑒定有望隔離社會15年

趙斗淳今年兩次違反法院規定時間出門，還出現自言自語等異常行動，疑似精神狀態出問題，將接受鑒定，一旦確認屬於「心神微弱」，最高可隔離社會15年。

趙斗淳2008年在安山市誘拐性侵8歲幼童，造成受害人肛門及大小腸壞死、盆骨骨折、失去生育能力，審判時主張飲酒後神志不清「不記得」，獲得輕判12年有期徒刑（當時韓國性侵犯罪處罰上限為15年）佩戴電子腳銬7年，並於2020年刑滿釋放。 因罪行殘忍、社會影響巨大，2013年被拍成電影《希望：為愛重生》，並推動修法將有期徒刑和電子腳鐐配戴時間上限增至30年。



為防止再犯，法院命令趙斗淳不得在學生上下學時間及夜晚外出、直至2027年12月，但趙斗淳出獄後三番五次違反該命令。 2023年12月，趙斗淳違規外出被判3個月有期徒刑並服刑，今年4月和5月再次於法院禁止時間外出，在保護觀察官制止後歸家。 據悉，趙斗淳從今年初開始出現自言自語等異常行動，接受調查時難以溝通，保護觀察機構因此認為有必要進行精神鑒定，遂向法院申請進行鑑定留置，並在本月4日獲得許可。

所謂鑑定留置，是指專家為了鑒定嫌疑人的精神和身體狀態，在一定時間內將其強制收容在監護設施的處分方式。 趙斗淳將在國立法務醫院接受為期1個月的精神鑒定。



據韓國律師透露，如果趙斗淳被認定確實存在精神問題並因此追加刑期，將在國立法務醫院服刑。根據《治療監護法》，心神微弱者不論實際量刑如何，最長可處15年治療監護。假設趙斗淳被判延長服刑6個月，則須每隔6個月接受再審，以判斷能否離開醫院：「如果一直延長，可進行15年社會隔離。」

從現在算起15年後是2040年，屆時趙斗淳將年滿88歲。



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