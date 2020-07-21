BTS防弹少年团再添一支破七亿 MV 总数稳坐韩国歌手之冠！
KPOP 2020年7月21日 星期二13:02 施乃琪
防弹少年团几乎每周都有旧歌 MV 跨越观看次数的新门槛，其中发行将满三年的 "MIC Drop" 也在今天成为破七亿 MV 了！
在今天（21 日）凌晨零点半左右时，防弹少年团的混音版 “MIC Drop” MV 观看次数跨越了七亿大关，成为继 “DNA”、”Boy with Luv”、”Fake Love”⋯⋯等歌曲后第七支破七亿的 MV，而目前他们也是拥有最多破七亿作品的韩国歌手。
混音版 “MIC Drop” 收录在防弹少年团於 2017 年发行的〈Love Yourself 承 “Her”〉中，是他们首度与知名 DJ Steve Aoki 合作的歌曲，强劲节奏配上拍摄手法的 MV，让这首歌在发行后立刻登上美国告示牌百大单曲榜，还连续停在榜上长达十周。
另一方面，防弹少年团自从上周发行最新日语专辑〈MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~〉，始终稳坐 Oricon 专辑榜首，接下来也将打入 25 日更新的告示牌两百强专辑榜上获得第 115 名。
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）
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