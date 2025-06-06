請原地出道吧！柳鎮小兒子越長大越像防彈少年團V，帥氣現身機場照掀熱議

男演員柳鎮的二兒子燦鎬，最近因為一組帥氣機場照再次引發關注，星二代魅力擋不住！

柳鎮的太太李惠善近日在個人社群帳號上分享了兒子燦鎬的近照，並附上溫馨文字：「我們家燦鎬一下子就長大了的感覺。 居然在我以前工作過的地方，碰到我的閨蜜後輩，拍下這張認證照... 真是有緣分！謝謝親切的姊姊給我們這個驚喜的禮物和貼心的照顧。」



照片中，燦鎬準備出發畢業旅行，開心現身機場。 他完成登機手續後，還在飛機上與朋友們比出V手勢合照，氣氛歡樂十足。



燦鎬一直以來都有「小金泰亨」（防彈少年團成員V）的稱號，這次再度公開近照，清秀五官與自帶明星氣場的模樣，讓網友大呼：「帥氣依舊！」、「越來越像V了」、「V本人見到都會被嚇到的程度」、「他倆能不能同框一次啊」等。 就連演員朴潭熙也忍不住留言：「這根本是幅畫，太帥了吧！」

柳鎮與李惠善於2006年結婚，育有兩個兒子，分別是2007年出生的長子燦亨，與2010年出生的次子燦鎬。 一家人過去曾一同參加MBC親子綜藝節目《爸爸！我們去哪裡？ 》，受到許多觀眾喜愛。



갑자기 아빠어디가에 나왔던 류진아들찬호 최근얼굴 너무 궁금해져서 찾아보는데.. 찬호야이모가너의미래를응원해 pic.twitter.com/7yJCOaoJPM — 설기 (@100seolgi_) October 9, 2019

看來這對可愛兄弟即使長大了，依舊話題不斷，帥氣基因果然騙不了人啊~

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