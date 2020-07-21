羅PD新綜藝《暑假》因房屋風格過於「日式」、內容設定與日本遊戲相似...引發爭議！製作組：「正在重新修改門窗」
綜藝 2020年7月21日 星期二13:05 Yuan
綜藝《暑假》由鄭有美、崔宇植出演，是獨自或和朋友一起在陌生的地方享受旅行一般的日常生活，尋找疲憊的身體和心靈平衡的真人秀。
在17日首播之後，有網友指責《暑假》的房子讓人聯想到日本的「敵產家屋（적산가옥）」，內容設定與日本索尼公司的遊戲《我的暑假》相似，因此在網路上引發了討論。
他們所住的房子因瓦片屋頂、窗櫺、閣樓、結構等都被認為與敵產家屋相似（敵產家屋意味著敵人的財產，日本在第二次世界大戰戰敗，從朝鮮半島撤退時留下了住宅）。據悉，屋子原本是民宿，是為了拍攝進行了整理。
兩人的暑假作業：1.每天寫日記、2.每天運動一小時以上、3.一天做一頓健康餐來吃，這也被網友質疑與日本Sony公司遊戲《我的暑假》相似。《我的暑假》講述主角到親戚家度過暑假的故事，遊戲中登場人物要做早操、在家後面種菜、收穫玉米、寫日記。
製作組也在官方SNS上回應：「在《暑假》開拍之前，找到了可以生活一個月的地方，是村裡最古老的房子。因為是50年代的古宅，所以在準備製作的過程中，以原房子為基礎，整理屋頂顏色和外觀，因為外面有3個庭院，符合了『居家度假真人秀』的條件。因為覺得屋子和內部空間並不是那麼重要，所以沒有考慮太多，在這個過程中沒有仔細考慮觀眾可能感到的不便，很抱歉，也讓允許拍攝的房主操心，非常抱歉。」
接著寫道：「將聽取觀眾的建議，在進行第二次拍攝前，爲了儘量減少不便，正在重新修改門窗等。以後會努力展現更好的面貌。」對於與日本遊戲相似，製作組方面也表示：「不知道這個遊戲，完全沒有參考。」
（圖：tvN、IG@vacation.tvn、Naver）
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留言/評論
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因為他們習慣 看一日三餐的房子 換了一種味道 他們韓國人就不習慣啦
1小時前
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那個..這節目羅PD不是導演而是幕後的創意總監罷了...
1小時前
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下？只係綜藝，咪要求咁多？人地有權創作的空間⋯⋯ 想用咩就用！咪咁多敏感？🙄
2小時前
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