知名主廚李元日未婚妻校園暴力事件現反轉！金宥真企圖自殺陷昏迷：我真的很委屈

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韓國明星主廚李元日的未婚妻金宥真PD因為校園暴力被揭發而人設崩塌。

綜藝節目《羡慕的話就輸了》開播後，李元日和金宥真這對情侶吸引了不少觀眾的目光，兩人的婚訊公開後也收穫了不少祝福。 然而美貌且知性的金宥真因為一則爆料貼而形象大跌。

事情要從韓網PANN上公開的「《羡慕的話就輸了》中長得像藝人的準新娘PD是集體暴力的加害者」的帖子說起，發帖人A某表示2008年她從熟人那裡聽到了金宥真當時的男友和其他男生的事，之後當時16歲的她就在紐西蘭奧克蘭的奧特拉廣場遭到了包括金宥真在內的8~ 10人的集體毆打，金宥真毆打了她的臉、頭部、腹部和大腿，而A某被打原因就是A某說了關於金宥真男友的壞話。 後來A某和朋友去又在KTV、停車場等地遭到了8~10人的群毆。 因為奧克蘭那個地方很小，A某經常會碰到曾經毆打她的人，不過後來大部份人都主動向A某道歉，而始作俑者金宥真至今為止都沒有道過謙。 之後金宥真返回韓國，A某也試圖遺忘，但當她在電視上看到了金宥真之後再次受到打擊。



A某最後表示：「為什麼有過這樣黑歷史的人，卻能包裝成真誠和成功的人出現在電視上? 我作為被害者卻傷痕纍纍。 」為了讓網友相信自己所說的事情屬實，她還公開了大量相關聊天紀錄。 事情發酵後，李元日主廚所屬經紀公司出面致歉，因並未否認施暴只是道歉，也被民眾認為金宥真預設了群毆他人的事實。 兩人也隨即從節目中退出。

事情並未到此結束，5月4日突然又爆出金宥真企圖自殺的消息。 金宥真的表哥李某稱：「4日淩晨3點左右金PD企圖自殺被家人發現，已經送去了醫院，現在還在昏迷中。 」



金宥真在自殺前曾在個人IG上留言稱：「希望說出委屈，不要再讓李元日以及我倆的家人受到傷害，我會帶著這一切離開。 我即將成為不屬於這個世界的人，在此之前我想說說沒能說出的話。 未婚夫因為我而受到傷害，先不管什麼原因，我道歉是因學生時期有人因為我而受到傷害，聲稱自己是受害人的那個人將其他人對她所做的事情套在了我身上，當時的那個加害者其實聯繫了我，我也有機會脫身，但想到是朋友才沒有說出真相。 當李主廚因為從未做過的事情而寫下親筆道歉信的時候，因對父母和未來的公婆抱有歉意，我才一個字一個字地寫下道歉信，當我壓抑委屈的心情時，真的很想死。 那個聲稱是受害人的人一直在背後通過朋友給我發來威脅短訊和電話，如果我一開始就說出真相的話大家會相信我嗎？」



「圖：nate」

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