知名主厨李元日未婚妻校园暴力事件现反转！金宥真企图自杀陷昏迷：我真的很委屈

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韩国明星主厨李元日的未婚妻金宥真PD因为校园暴力被揭发而人设崩塌。

综艺节目《羡慕的话就输了》开播后，李元日和金宥真这对情侣吸引了不少观众的目光，两人的婚讯公开后也收获了不少祝福。 然而美貌且知性的金宥真因为一则爆料贴而形象大跌。

事情要从韩网PANN上公开的「《羡慕的话就输了》中长得像艺人的准新娘PD是集体暴力的加害者」的帖子说起，发帖人A某表示2008年她从熟人那里听到了金宥真当时的男友和其他男生的事，之后当时16岁的她就在纽西兰奥克兰的奥特拉广场遭到了包括金宥真在内的8~ 10人的集体殴打，金宥真殴打了她的脸、头部、腹部和大腿，而A某被打原因就是A某说了关於金宥真男友的坏话。 后来A某和朋友去又在KTV、停车场等地遭到了8~10人的群殴。 因为奥克兰那个地方很小，A某经常会碰到曾经殴打她的人，不过后来大部份人都主动向A某道歉，而始作俑者金宥真至今为止都没有道过谦。 之后金宥真返回韩国，A某也试图遗忘，但当她在电视上看到了金宥真之后再次受到打击。



A某最后表示：「为什么有过这样黑历史的人，却能包装成真诚和成功的人出现在电视上? 我作为被害者却伤痕累累。 」为了让网友相信自己所说的事情属实，她还公开了大量相关聊天纪录。 事情发酵后，李元日主厨所属经纪公司出面致歉，因并未否认施暴只是道歉，也被民众认为金宥真预设了群殴他人的事实。 两人也随即从节目中退出。

事情并未到此结束，5月4日突然又爆出金宥真企图自杀的消息。 金宥真的表哥李某称：「4日淩晨3点左右金PD企图自杀被家人发现，已经送去了医院，现在还在昏迷中。 」



金宥真在自杀前曾在个人IG上留言称：「希望说出委屈，不要再让李元日以及我俩的家人受到伤害，我会带著这一切离开。 我即将成为不属於这个世界的人，在此之前我想说说没能说出的话。 未婚夫因为我而受到伤害，先不管什么原因，我道歉是因学生时期有人因为我而受到伤害，声称自己是受害人的那个人将其他人对她所做的事情套在了我身上，当时的那个加害者其实联系了我，我也有机会脱身，但想到是朋友才没有说出真相。 当李主厨因为从未做过的事情而写下亲笔道歉信的时候，因对父母和未来的公婆抱有歉意，我才一个字一个字地写下道歉信，当我压抑委屈的心情时，真的很想死。 那个声称是受害人的人一直在背后通过朋友给我发来威胁短讯和电话，如果我一开始就说出真相的话大家会相信我吗？」



「图：nate」

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