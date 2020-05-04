《RM》猜讓男生誤會的女生行為TOP.5，梁世燦爆料：全昭旻都對我做過！

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我們昭旻果然是愛情的推拉高手～，大家也遇過這五種狀況嗎？

昨天播出的《Running Man》（5月3日EP.501）中，邀請到了扮演過刑警的演員們，有郭時暘、李伊庚、朴孝珠、河戀姝等四人擔任嘉賓，舉行了第一屆《RM》Quiz最強者戰，猜題過程的同時要找出已經事先知道所有答案的作弊者三名。



而在節目組出題「讓男人產生錯覺的女人行為」中，前五名分別是…

1.邊說邊笑，自然的觸碰著我的時候。

2.對我的一切都瞭解，並照顧著我的時候。

3.每當對視時，眼睛總是微笑著的時候。

4.突然聯繫我，問我：「在幹嘛呢？」、「睡了嗎？」的時候。

5.對我說：「哪裡有像你這麼優秀的人。」稱讚我的時候。



結束一輪猜題後，梁世燦對著金鍾國說：「這些事情昭旻都對我做過！從一到五都是！」、「天天對我笑，連細微的地方也很照顧我，晚上會發訊息問我在幹嗎？睡了嗎？稱讚我很優秀，所以我…才會對昭旻產生錯覺啊！！！」引發全場爆笑。



期待節目組拍攝梁世燦去全昭旻拜訪的片段，到時候又會有什麼樣的火花產生呢？一起期待吧！

（圖：《Running Man》／愛奇藝）

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