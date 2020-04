世界最初「愛豆自我隔離生日派對」!OnlyOneOf成員KB示範如何戴口罩吹蠟燭 《寄生上流》朴素丹也被自己的舊作嚇到?拍下電視重播:這也太恐怖了! 梁世宗5月12日入伍,暫別粉絲 《夫妻的世界》第11集預告!死掉的是賢瑞還是家暴男?池聖雨、李泰旿都被懷疑是「兇手」? HipHop新節目《Good Girl》出演陣容確定!孝淵、Ailee、CLC睿恩出列〜 名品嗓音為「平行世界羅曼史」增添力量!Davichi、河成雲演唱《The King:永遠的君主》OST! 金泰希終映感想談到老公Rain,表示「他因為太悲傷而追不下去...TAT」 BTS 防彈少年團 Jimin 四年前的 solo 曲《Lie》逆行美國Billboard榜! 【旅遊資訊】不止是美麗!首爾南山塔的燈光顏色內有奧妙 【本週韓劇完結資訊】《365》《一半》週二完結《Memorist》《快過來》今晚大結局! 曹如晶x高俊有望攜手主演KBS新劇《出軌的話就死定了》 肺炎疫情之下,我們要怎麼追星呢?新型態線上演唱會與視訊簽售! April李娜恩前一秒還在散發甜美下一秒就嬌羞坐地!粉絲:水果變成了人XD 粉絲硬闖《Music Bank》上、下班路 KBS 將加強管制 金昭誾x智鉉寓確定演出《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》 GOT7 獲回歸後首冠 鞠躬感謝 IGOT7 支持 《夫妻的世界》太火引得韓媒挑刺!觀眾反怒:這可是19禁電視劇啊~ 期待!路雲有望出演JTBC新劇《前輩,那支口紅不要塗》,飾演追女前輩的直進年下男! 申河均x庭沼珉《靈魂維修工》浪漫海報與拍攝花絮公開 朴明秀&李輝宰:即使《夫妻的世界》韓素希勾引我也絕不動搖!誰知帥不過三秒被「打臉」 OM MY GIRL新歌《NONSTOP》公開2小時登榜首!朴素賢感動落淚

發片剛滿一週的 GOT7 除了寫下出道以來的最佳首週銷量成績,昨天也開始征服音樂節目了,恭喜他們!

昨天(29 日)在 MBC Music 播出的《Show Champion》中,GOT7 以最新主打歌 “Not by the Moon” 擊敗 (G)I-DLE、Apink、Paul Kim 和 M.C the MAX 等四組勁敵,拿下了四月最後一週的冠軍獎盃。

GOT7 透過影片發表感言,表示:「很開心能在《Show Champion》得獎,真的沒想到能拿到第一名。因為大家讓我們得了第一名,我們也會努力完成接下來的活動。」最後也不忘全員鞠躬感謝粉絲 IGOT7。

最後就來重溫 “Not by the Moon” 的 MV,還有 GOT7 最近加碼送上的舞蹈練習影片吧!





(照片或影片來源:MBC Music、JYP Entertainment)

