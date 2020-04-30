《夫妻的世界》太火引得韓媒挑刺！觀眾反怒：這可是19禁電視劇啊～

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《夫妻的世界》看得觀眾們欲罷不能，雖然劇情有不少Bug，但依舊阻止不了觀眾們追看的熱情。 都說人紅是非多，劇太火也有人挑刺，就有韓媒列舉了多條「污點」。

1. 不考慮子女情緒的家暴

池善雨（金喜愛 飾）察覺到李泰吾（朴海俊 飾）和呂多景（韓素希 飾）出軌後決定離婚，整個過程中除了老公的背叛之外，兒子李英俊的表現更是讓池善雨心寒，李英俊竟然選擇站在出軌的父親這一邊，氣得池善雨將兒子強行帶到郊外大聲質問，嚇得李俊英不知所措。 還是初中生的李俊英在承受著父母離異的痛苦之外，媽媽歇斯底裡的模樣也驚到了他，此時讓他理解媽媽的心痛似乎是觀眾們要求太高了。



李泰吾以為池善雨在挑撥父子關係，對她大打出手，而這一切就發生在孩子的面前，目睹了全程的李俊英也因此重新選擇了池善雨。 媽媽在自己的面前被爸爸打到見血昏倒，而不知道接下來李俊英還要面對怎樣的選擇。 接下來的劇情已經界定為19禁，不過對於還是中學生的李俊英來說，無論是哪個選擇都是殘忍的。

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2. 暴力遊戲化

池善雨和李泰吾離婚2年後，呂多景小三上位成功，再次回到了高山，從這時起池善雨的身邊就經常發生各種驚悚事件，不是玻璃窗裂開，就是被怪漢襲擊。 先前劇組將收看年齡層降低到了15歲，但過於暴力的場景依舊讓觀眾不舒服。

池善雨被怪漢襲擊后逃走，但那人依舊緊追不捨狠狠攻擊她，雖然兩人距離不近，但怪漢手裡的兇器讓人看得毛骨悚然，而且攝影手法還是怪漢視角，就像觀眾們在玩VR遊戲，殘忍場景如同就在自己眼前發生一樣。 用遊戲手法呈現犯罪過程，標榜新穎拍攝手法來刻畫暴力，之後因為觀眾的不滿劇組又將收視等級調回到了19禁，這難道不是劇組為了避開觀眾的指責嗎? 或是為了接下來展現更刺激、暴力的場景?



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3. 某人的妻子，連姓名都沒有的女性角色

《夫妻的世界》中有不少女性角色，無論是職場精英還是精明的主婦，她們明明都是雙商在線的現代女性，但卻依舊走不出婚姻的桎梏。 高藝琳（朴善英 飾）就是其中之一，她明明知道老公孫濟赫（金英敏 飾）數次出軌，卻次次隱忍。 她不似池善雨那樣有自己的事業，擁有的只有看似圓滿的婚姻，為了維持這一表象，她其實每天都活得戰戰兢兢，哪怕是發現老公出軌也不得不裝作不知道。 不過第10集中，高藝琳終於向孫濟赫提出離婚，能看出她開始覺醒。 但前10集中高藝琳被過度刻畫成依賴有錢的婆家，對丈夫出軌睜一隻眼閉一隻眼以保全家庭的溫室花朵，此時的覺醒無法真正打動觀眾。



而高山女友會的會員們更是連名字都沒有，她們只是「崔會長妻子」、「孔志哲的妻子」，成了丈夫的影子，而非獨立的人。 劇裡有明確職業的只有池善雨、薛明淑（蔡國熙 飾）和閔賢瑞（沈恩宇 飾），其他人只是家庭主婦、上流社會的夫人或某某某的妻子。



韓媒的這一評論引爆了喜歡該劇的觀眾們的吐槽，稱：「在19禁電視劇裡期待EBS內容（韓國教育類頻道）也太可笑了」、「你只適合看紀錄片」、「這就是個電視劇何必這麼認真」、「現實只會比電視劇還要精彩」等。

「圖：《夫妻的世界》」

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