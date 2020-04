HipHop新节目《Good Girl》出演阵容确定!孝渊、Ailee、CLC睿恩出列〜 名品嗓音为「平行世界罗曼史」增添力量!Davichi、河成云演唱《The King:永远的君主》OST! 金泰希终映感想谈到老公Rain,表示「他因为太悲伤而追不下去...TAT」 BTS 防弹少年团 Jimin 四年前的 solo 曲《Lie》逆行美国Billboard榜! 【旅游资讯】不止是美丽!首尔南山塔的灯光颜色内有奥妙 【本周韩剧完结资讯】《365》《一半》周二完结《Memorist》《快过来》今晚大结局! 曹如晶x高俊有望携手主演KBS新剧《出轨的话就死定了》 肺炎疫情之下,我们要怎么追星呢?新型态线上演唱会与视讯签售! April李娜恩前一秒还在散发甜美下一秒就娇羞坐地!粉丝:水果变成了人XD 粉丝硬闯《Music Bank》上、下班路 KBS 将加强管制 金昭誾x智铉寓确定演出《恋爱虽然麻烦但更讨厌孤独》 GOT7 获回归后首冠 鞠躬感谢 IGOT7 支持 《夫妻的世界》太火引得韩媒挑刺!观众反怒:这可是19禁电视剧啊~ 期待!路云有望出演JTBC新剧《前辈,那支口红不要涂》,饰演追女前辈的直进年下男! 申河均x庭沼珉《灵魂维修工》浪漫海报与拍摄花絮公开 朴明秀&李辉宰:即使《夫妻的世界》韩素希勾引我也绝不动摇!谁知帅不过三秒被「打脸」 OM MY GIRL新歌《NONSTOP》公开2小时登榜首!朴素贤感动落泪

发片刚满一周的 GOT7 除了写下出道以来的最佳首周销量成绩,昨天也开始征服音乐节目了,恭喜他们!

昨天(29 日)在 MBC Music 播出的《Show Champion》中,GOT7 以最新主打歌 “Not by the Moon” 击败 (G)I-DLE、Apink、Paul Kim 和 M.C the MAX 等四组劲敌,拿下了四月最后一周的冠军奖杯。

GOT7 透过影片发表感言,表示:「很开心能在《Show Champion》得奖,真的没想到能拿到第一名。因为大家让我们得了第一名,我们也会努力完成接下来的活动。」最后也不忘全员鞠躬感谢粉丝 IGOT7。

最后就来重温 “Not by the Moon” 的 MV,还有 GOT7 最近加码送上的舞蹈练习影片吧!





(照片或影片来源:MBC Music、JYP Entertainment)

