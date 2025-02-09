【男團品牌評價最新總排行】SEVENTEEN榮登2月冠軍一位，兩大經典男團進入前十，師弟TWS也爭光

在 2025 年 2 月的男團品牌評價中，SEVENTEEN 獲得第一名，TOP.10中競爭超激烈～～～。

韓國企業評價研究所透過消費者行為分析，對2025年1月8日至2025年2月8日期間收集的5400萬多筆男團品牌大數據進行評估，測量品牌的參與指數、媒體指數、溝通指數和社群指數。



SEVENTEEN 奪得第一，BTS防彈少年團第二，Stray Kids第三，KPOP界非常經典的兩大前輩團BIGBANG和Super Junior分別排在第四跟第九，值得一提的是，SEVENTEEN 的直屬後輩TWS排在第五，相當厲害。



官方補充道：「SEVENTEEN 在網上分析中，高頻率出現的關鍵詞為『公演、橫掃、預約』，在關鍵詞分析中則以『紀念獎牌、亞洲巡演、CARAT（克拉，粉絲名）』為主。正負面比率分析顯示，SEVENTEEN 的品牌正面評價高達 92.21%。



▼2025年2月男團品牌評價 TOP.20 總排行：

1. SEVENTEEN

2. BTS 防彈少年團

3. Stray Kids

4. BIGBANG

5. TWS

6. EXO

7. SHINee

8. ENHYPEN

9. Super Junior

10. NCT

11. THE BOYZ

12. INFINITE

13. ZEROBASEONE（ZB1）

14. TOMORROW X TOGETHER（TXT）

15. BTOB

16. MONSTA X

17. ASTRO

18. RIIZE

19. GOT7

20. TVXQ! 東方神起

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