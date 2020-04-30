金昭誾x智鉉寓確定演出《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》

曾經合作《千次的吻》的兩人，當時分屬不同CP，現在有緣配對啦～
金昭誾與智鉉寓將演出MBC Every 1電視劇《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》（연애는 귀찮지만 외로운 건 싫어），劇情敘述一群住在Co-living House（共同生活公寓）的年輕人，想談戀愛卻感到麻煩、享受自由卻討厭孤獨，呈現了這個世代年輕人經常會遇到的現實問題。
金昭誾飾演夢想成為小說家的自由作家「李娜恩」，只有在打工的薪水進入戶頭，或是想像自己將要在「本月新書」裡介紹自己的作品時，才會出現心跳加快的情形，完全是個放棄戀愛的女子。
智鉉寓飾演對於人類心靈狀態充滿好奇，卻害怕對異性產生好感的精神科醫師「車康宇」。雖然因為過去的創傷而總是迴避戀愛，但在遇上了娜恩之後，陷入了無法控制的情感當中。有趣的是，這是智鉉寓連續第三部電視劇作品飾演醫師，前兩部分別是《生死決斷羅曼史》神經外科醫師韓勝周，以及《悲傷時愛你》外科醫師徐正元。
《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》將由《命中注定我愛你》趙鎮國編劇執筆，《甜鹹辦公室》李賢珠導演執導。
（圖：Will Entertainment、Lionheart Entertainment）
草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究