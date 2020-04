「Did this work?」LISA逆天長腿竟成了全球瘋玩迷因 NANA x 朴成勳確定主演辦公室浪漫喜劇《出師表》 《Running Man》500期結尾和全昭旻通話,意外製造了與梁世燦的甜蜜約定~ 韓國電視台Channel A被檢察院搜索扣押!31年來首次 讓SM藝人受到文化衝擊的YG禁令!BLACKPINK大爆料聽得SJ圭賢直抓頭XD 帶娃真的好累啊!Super Junior圭賢和雙胞胎侄子玩直播,從滿臉笑容到眼神呆滯XD 《夫妻的世界》表情包來了:我這麼可愛,你忍心欺負我嗎!? TWICE宣佈6月1日回歸 發行新歌《MORE & MORE》

只要有P,人人都可成為LISA~

BLACKPINK成員LISA 20日於YouTube發布的第三支舞蹈影片,短短三天便破千萬觀看,目前已突破1500萬,觀看次數仍然在迅速往上爬升當中。影片裡LISA穿著熱褲加上過膝黑色長靴展現性感舞姿,不僅舞蹈備受肯定,她那雙逆天長腿更是吸引人目光。



LISA的性感姿態紛紛被截圖轉傳,在推特上成了熱門趨勢,那雙長腿甚至被製成迷因(meme,社群媒體上被瘋狂模仿重製的梗圖),被P上其他人的上半身,再配上「Did this work?」(這還行嗎?)字眼,就連藍勾勾用戶們也紛紛參與。

did it work pic.twitter.com/HLHu2Tf35D — Mrs. Seto Kaibu (@Kaibu__) April 27, 2020

aight idk if somebody did this already but did it work pic.twitter.com/u5Q0kNZb7U — kara (@tineisbaby) April 24, 2020

Did I do this right? Did it work? pic.twitter.com/6xBSTL5gES — Zikita Nadorov (@ZaditaNikorov) April 28, 2020

更多P圖可以在推特搜尋「Did this work?」或「Did it work?」,也許會發現更讓人噴笑的創意XD

(首圖:Twitter@FOXTV)

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞