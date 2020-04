「Did this work?」LISA逆天长腿竟成了全球疯玩迷因 NANA x 朴成勋确定主演办公室浪漫喜剧《出师表》 《Running Man》500期结尾和全昭旻通话,意外制造了与梁世灿的甜蜜约定~ 韩国电视台Channel A被检察院搜索扣押!31年来首次 让SM艺人受到文化冲击的YG禁令!BLACKPINK大爆料听得SJ圭贤直抓头XD 带娃真的好累啊!Super Junior圭贤和双胞胎侄子玩直播,从满脸笑容到眼神呆滞XD 《夫妻的世界》表情包来了:我这么可爱,你忍心欺负我吗!? TWICE宣布6月1日回归 发行新歌《MORE & MORE》

只要有P,人人都可成为LISA~

BLACKPINK成员LISA 20日於YouTube发布的第三支舞蹈影片,短短三天便破千万观看,目前已突破1500万,观看次数仍然在迅速往上爬升当中。影片里LISA穿著热裤加上过膝黑色长靴展现性感舞姿,不仅舞蹈备受肯定,她那双逆天长腿更是吸引人目光。



LISA的性感姿态纷纷被截图转传,在推特上成了热门趋势,那双长腿甚至被制成迷因(meme,社群媒体上被疯狂模仿重制的梗图),被P上其他人的上半身,再配上「Did this work?」(这还行吗?)字眼,就连蓝勾勾用户们也纷纷参与。

did it work pic.twitter.com/HLHu2Tf35D — Mrs. Seto Kaibu (@Kaibu__) April 27, 2020

aight idk if somebody did this already but did it work pic.twitter.com/u5Q0kNZb7U — kara (@tineisbaby) April 24, 2020

Did I do this right? Did it work? pic.twitter.com/6xBSTL5gES — Zikita Nadorov (@ZaditaNikorov) April 28, 2020

更多P图可以在推特搜寻「Did this work?」或「Did it work?」,也许会发现更让人喷笑的创意XD

(首图:Twitter@FOXTV)

