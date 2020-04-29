NANA x 朴成勳確定主演辦公室浪漫喜劇《出師表》

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曾經在《Justice》法庭上對立的NANA與朴成勳，這次要談起辦公室戀情了嗎？

KBS 2TV最新水木劇《出師表》，確定由NANA與朴成勳主演，預計在7月首播，將是部以政治為背景的辦公室浪漫喜劇。特別的是，NANA與朴成勳曾經在《Justice》飾演對立角色，這次竟然要攜手上演辦公室戀情，前後兩部作品風格迥異，讓人相當期待兩人的火花。



NANA飾演土湯匙出身、身無長物卻很會裝模作樣的「具世拉」，各種兼職都做過，直到她聽說區議員一年只要工作90天就能擁有5000萬韓元年薪，毅然決然遞出了「出師表」踏入政治圈。成功當上區議員後，具世拉替人民解決各種請願訴求，得到「人民請願王『飛蛾』」稱號，只因她接下了案子就非達成不可。



朴成勳則飾演五級事務官「徐孔明」，外表帥氣、辦事能力相當卓越，不過個性卻難以相處，在不同部門間來來去去，被冠上「連續調職家」綽號。當「連續調職家」遇上「人民請願王」，徐孔明的人生將與具世拉糾纏在一起，甚至展開羅曼史。



《出師表》將是朴成勳第一部正式的男一作品，大眾對他印象深刻的可能是《Justice》或《精神病患者日記》的反派殺人魔形象，但他其實也演過愛情戲，包括與全昭旻合作的特別劇《我的黑歷史誤答筆記》，以及與羅惠美合作的長篇連續劇《我唯一的守護者》。而NANA幾乎都是演比較悲傷沉重的題材，終於接演了浪漫喜劇。

（圖：KBS、PLEDIS娛樂、BH娛樂）

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