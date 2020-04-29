全新愛情喜劇《一起吃晚餐嗎？》首波預告：宋承憲&徐智慧最差勁的初相遇～

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【預告＋官方海報】這齣《#一起吃晚餐嗎？》的主演（宋承憲、徐智慧、李知勳、孫娜恩）都讓人太期待了，一起來看預告，感受一下這齣劇的氛圍吧～！

MBC 全新月火劇《一起吃晚餐嗎》（每週一、二播出）公開了首波預告以及官方海報，預告中也能看出主演們的人物性格與關係。



《一起吃晚飯嗎》講述因為曾經有過痛苦離別的戀愛經歷，以及受到「單身文化」的影響，漸漸對戀愛冷感，愛情感知退化的兩個男女，通過「共進晚餐」慢慢找回愛情的甜蜜羅曼史。



▼預告，宋承憲&徐智慧的初次相遇印象極差，在徐智慧眼裡，宋承憲如同瘋子一般，而再次回來的李知勳則給了徐智慧新的承諾，孫娜恩也期待能夠再回到宋承憲身邊，最後一幕則停在宋承憲邀請徐智慧一起共進晚餐…：



【人物簡介】

▼宋承憲飾演飲食專欄作家兼飲食心理治療師「金海景」，透過飲食習慣來分析病人的心理狀態，因獨特的職業技能而受到關注。



▼徐智慧飾演YouTube 頻道 2N Box 企劃組成員「禹道熙」，雖然20歲之後她談過兩次戀愛，卻經歷了苦澀痛苦的失戀，現在是一個對戀愛無感的女人。



▼孫娜恩飾演性感兼具華麗外型的健身教練「陳魯乙」，SNS 上的名人，男主金海景的前女友，不論自己做了什麼海景都會接受，反而認為他不愛自己，因此決定分手，卻又以“沒有像海景的一樣的男人”之原因，想要重新回到他身邊。



▼李知勳飾演醫學專門的獨立記者「鄭載赫」，是女主禹道熙大學時期的戀人，畢業時為了留學而單方面向她提出分手，時隔5年再次出現在道熙面前。



新劇《一起吃晚飯嗎》由《Player》高再賢導演，與《Doctor異鄉人》副編劇金珠合作，預計在5月25日首播。

（圖自：官方劇照）

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