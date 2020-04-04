《認哥》的「一秒猜歌王」希澈遇到對手啦！SEVENTEEN勝寬挑戰，誰能獲勝？

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真的是棋逢對手，勝寬的出現讓哥哥們都超緊張，大家看到這一段有沒有很吃驚呢～？《認識的哥哥》

上週六 JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》中，人氣男團 SEVENTEEN 的夫勝寬向金希澈下戰帖，表示自己在「一秒猜歌」的技能上也相當出眾，兩人便開始了對決。

▼雖然希澈一開始就正常發揮，答對了首題，但勝寬也不遑多讓，秒達出第二題，兩人一來一回，毫不讓步，勝寬厲害的猜歌功力，也讓一旁的哥哥們相當緊張，希澈則是因為遇到了可敬的對手，而感到相當興奮！（02:43是最後一題，會看到誰勝出）



最終，誰勝誰負？不想被雷到的話，看完下面的預告就回頭看這一期節目吧！（3月28日EP. 223）

▼今晚播出《認識的哥哥》的嘉賓，請來了宋旻浩、P.O、趙權、祐榮，絕對會更加精彩，大家千萬不要錯過囉～：





答案揭曉～

最後獲得勝利的是….

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勝寬！！！真的是太強了他，希望兩人下次還有機會再次對決，真的非常精彩，有些真的是聽不出來啊啊啊啊！！！小編佩服的五體投地。

（圖：JTBC Entertainment）

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