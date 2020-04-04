不用擔心劇荒啦！4月又要迎接新的一波韓劇，這麼多部之中...你準備好要追哪一部呢？

暫時無法出國玩...就好好追劇啦～大家最期待哪一部呢？
＊KBS《契約友情》：李新英、申承浩、金素慧主演，4月6日播出
改編自同名網路漫畫，講述沒有存在感的平凡高中生昌雄因為偶然寫的一首詩，與被稱為暴力分子的敦赫結下了「契約友情」的故事。
＊SBS《The King：永遠的君主》：李敏鎬、金高銀、禹棹煥、金景南、鄭恩彩主演，4月17日播出
這部是關於平行世界的故事，講述試圖關閉次元之門的理科型大韓帝國皇帝李袞，和文科型大韓民國刑警鄭太乙展開跨越空間的合作，帶來悸動與刺痛並存的幻想浪漫劇。
＊KBS《Born Again》： 張基龍、陳世娫、李洙赫主演，4月20日播出
講述一名刑警與他的戀人和連續殺人犯，在第一世因孽緣而彼此結束了生命，32年後分別轉世為檢察官、考古學講師和醫學大學的學生，就此開啟兩世之間愛恨糾葛的故事。
＊tvN《花樣年華－生如夏花》：劉智泰、李寶英、朴珍榮、全少妮主演，4月25日播出
講述和初戀重逢的40代男女的故事，既不是中年人也不是青春年華的他們，激烈相愛、糾結，迎來人生的第二個「花樣年華」。
＊SBS《Good Casting》：崔江熙、李相燁、金智英、柳仁英、李鐘赫主演，4月27日播出
講述了被國情院去掉現職，勉強守著辦公桌的女性們偶爾被調任為現場要員后，首次展開「偽裝潛入作戰」后發生的一系列故事。
＊JTBC《模範刑警》：孫賢周、張勝祖、李伊利雅、吳正世、池承炫主演，4月27日播出
以現實的刑警世界為背景，描述追蹤真相的人們和試圖隱藏真相的人們兩派勢力的對決。
＊Netflix《人間課堂》：由金東希、鄭多彬、朴珠賢、南允秀主演，4月29日播出
講述一個模範生爲了賺錢而犯下重大罪行，朋友和身邊人也無意間被捲入這一犯罪中而引發的矛盾和事件，以及喪失人性的故事。
（圖：各劇劇照）
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