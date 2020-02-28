尚未正式開播便引發高度期待感…《機智醫生生活》預計於11月拍攝第2季！ 延續4年前《屍速列車》的世界觀…續集《感染半島》今年（2020年）夏天上映！ 一個口罩告訴你這些愛豆的臉有多小！太招臉大之人的嫉妒了XD 鄭俊英&崔鍾訓不服集體性侵案判決提出上訴，二審證人缺席不得不再延期 SF9路雲自曝初戀情史：女友生病跨市買粥送溫暖！ 《那個男人的記憶法》「明星」文佳煐＆「經紀人妹妹」金瑟琪的姐妹劇照公開！ 金旻載、蘇珠妍在《浪漫醫生金師傅2》慶功宴上又跳了《Any Song》！恩卓護士害羞到臉紅 XD Sandara Park回憶隊友淚奔：2NE1唯一的缺點就是... B.I「吸毒嫌疑」警方檢驗結果為「陰性」：「未檢出毒品殘留」

明星們出行時經常戴口罩，或是為了遮擋素顏、倦容，或是為了低調不被人認出。

正常人戴口罩時只能遮住半張臉，有些女生因為臉小可能會遮住大半張臉，但和這幾位小臉明星比起來，臉還是大了不少。 Oh My Girl成員Binnie是女愛豆中出了名的巴掌臉，當她戴上口罩是這個效果！！



口罩包住了眼睛下方所有部位，連臉兩側都被完全遮著，而且口罩看起來還很寬鬆！！ 嗯，小編覺得諟我你要買兒童SIZE戴才合適啊。



男愛豆裡巴掌臉代表肯定就是CIX的裴珍映！ 你這根本不是在戴口罩，而是鋪口罩！！！ 再仔細看看，口罩褶皺部分都沒拉開好麼！！！ 這都能遮住下巴！！！！



褶皺拉開是什麼效果？？ 千萬不要鎮靜，完全可以當面罩連用，眼睛都能擋住。



臉蛋天才ASTRO車銀優的小臉也很出名，同樣是口罩不拉開也能遮半張臉，戴起來非常寬鬆。 臉小到連女生們都羡慕。



最近新冠肺炎 COVID-19（武漢肺炎）疫情嚴重，以上有些可能不是正確帶口罩的方法～所以現在不論是愛豆藝人們，還是大家，都記得戴好口罩，及好好注意個人及家居衛生！

「圖：PANN」

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