延續4年前《屍速列車》的世界觀…續集《感染半島》今年（2020年）夏天上映！
電影 2020年2月28日 星期五10:05 JiaJia
此時此刻看到《感染半島》的設定，心情很微妙… #為逃離半島展開最後的殊死搏鬥
由延尚昊導演執導、2016年在韓上映的電影《屍速列車》（《釜山行》），其續集《屍速列車：感染半島》於去年6月開機拍攝，電影將於今年夏天上映，臺灣影院也能看到。故事延續《屍速列車》的世界觀：事件發生4年後，國家喪失其功能，因為這場前所未有的災難，整個半島化為一片廢墟，人們為了逃離半島展開最後的殊死搏鬥。今日（28日）公開宣傳海報。
前作主演為孔劉、鄭有美、馬東石、金秀安、崔宇植、安昭熙及金義聖等人，續集演員陣容大換血，由姜棟元、李貞賢、李蕊、權海驍、金民宰、具高煥等人主演。
姜棟元飾演再次踏足化為廢墟的半島的「鄭錫」，他將豁出性命與遍佈全國的喪屍展開搏鬥；李貞賢飾演留在半島上迎戰喪屍的倖存者「敏靜」，面對極端惡劣的情況也毫不放棄；李蕊飾演與敏靜一同迎戰危機的少女「浚兒」；權海驍飾演敏靜所在群體中的「年長者」，一直沒有失去會被救出去的信念；金民宰和具高煥分飾隱瞞自己的野心、率領部隊前往半島的「黃中士」和「徐上尉」。
（圖片來源：NAVER）
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