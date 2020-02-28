一个口罩告诉你这些爱豆的脸有多小！太招脸大之人的嫉妒了XD

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明星们出行时经常戴口罩，或是为了遮挡素颜、倦容，或是为了低调不被人认出。

正常人戴口罩时只能遮住半张脸，有些女生因为脸小可能会遮住大半张脸，但和这几位小脸明星比起来，脸还是大了不少。 Oh My Girl成员Binnie是女爱豆中出了名的巴掌脸，当她戴上口罩是这个效果！！



口罩包住了眼睛下方所有部位，连脸两侧都被完全遮著，而且口罩看起来还很宽松！！ 嗯，小编觉得諟我你要买儿童SIZE戴才合适啊。



男爱豆里巴掌脸代表肯定就是CIX的裴珍映！ 你这根本不是在戴口罩，而是铺口罩！！！ 再仔细看看，口罩褶皱部分都没拉开好么！！！ 这都能遮住下巴！！！！



褶皱拉开是什么效果？？ 千万不要镇静，完全可以当面罩连用，眼睛都能挡住。



脸蛋天才ASTRO车银优的小脸也很出名，同样是口罩不拉开也能遮半张脸，戴起来非常宽松。 脸小到连女生们都羡慕。



最近新冠肺炎 COVID-19（武汉肺炎）疫情严重，以上有些可能不是正确带口罩的方法～所以现在不论是爱豆艺人们，还是大家，都记得戴好口罩，及好好注意个人及家居卫生！

「图：PANN」

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