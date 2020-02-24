BTS防彈少年團J-Hope穿著睡褲就出門了！知道是出自名牌及看了價格後...

BTS防彈少年團J-Hope穿著睡褲就出門了！知道是出自名牌及看了價格後...

明星   2020年2月24日   星期一08:43   Rui  

人帥就是任性，哪怕是「睡衣」也能穿出不同的味道。

前不久，防彈少年團結束了格萊美之旅經由仁川機場返回韓國，成員J-HOPE走出機場的那一瞬間吸引了所有人的視線。 J-HOPE戴著口罩和帽子，長時間的飛行和飛機上乾燥的空氣讓他的臉上看起來有些油油的，口罩遮住了大半張臉。 他的上半身穿了一件黑色的OVERSIZE棉外套，背著一個大大的黑包。 最讓人震驚的是他穿了一條淺粉色的褲子，上面滿是各種卡通款，樣式寬鬆休閒，難道J-HOPE拋棄了偶像包袱，竟然穿著睡褲就出來了?

嗯，大家都錯了。 其實這條褲子來自潮牌VETEMENT，別看它平淡無奇，樣子真的和睡褲差不多，但價格卻接近100萬（韓幣），這個院子法國的品牌，從2016年前後開始，被各路明星穿搭，熱度帶得居高不下。 穿上這條褲子的J-HOPE依舊走路帶風，絲毫不介意它看上去像條睡褲，依舊走出了威風堂堂的氣勢。

「圖：NATE PHOTO、twitter」

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