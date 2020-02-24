BTS防弹少年团J-Hope穿著睡裤就出门了！知道是出自名牌及看了价格后...

BTS防弹少年团J-Hope穿著睡裤就出门了！知道是出自名牌及看了价格后...

明星   2020年2月24日   星期一08:43   Rui  

人帅就是任性，哪怕是「睡衣」也能穿出不同的味道。

前不久，防弹少年团结束了格莱美之旅经由仁川机场返回韩国，成员J-HOPE走出机场的那一瞬间吸引了所有人的视线。 J-HOPE戴著口罩和帽子，长时间的飞行和飞机上干燥的空气让他的脸上看起来有些油油的，口罩遮住了大半张脸。 他的上半身穿了一件黑色的OVERSIZE棉外套，背著一个大大的黑包。 最让人震惊的是他穿了一条浅粉色的裤子，上面满是各种卡通款，样式宽松休闲，难道J-HOPE抛弃了偶像包袱，竟然穿著睡裤就出来了?

嗯，大家都错了。 其实这条裤子来自潮牌VETEMENT，别看它平淡无奇，样子真的和睡裤差不多，但价格却接近100万（韩币），这个院子法国的品牌，从2016年前后开始，被各路明星穿搭，热度带得居高不下。 穿上这条裤子的J-HOPE依旧走路带风，丝毫不介意它看上去像条睡裤，依旧走出了威风堂堂的气势。

「图：NATE PHOTO、twitter」

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