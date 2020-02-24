他們都是1998年出生的！近期備受矚目的3位男演員：李宰旭、李新英、裴仁赫

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李宰旭出演的新劇《天氣好的話，我會去找你》今晚（24日）首播哦！期待、期待～

韓國演藝圈陸續有新人冒出頭，而這三位都出生於1998年的男演員，於近期收獲許多關注和討論。



李宰旭：通過《阿爾罕布拉宮的回憶》出道，並陸續出演《請輸入檢索詞WWW》和《意外發現的一天》，每個角色均令人留下深刻印象。而他的新劇《天氣好的話，我會去找你》（主演：朴敏英、徐康俊），也將於今晚首播。不同於前作「白經」，「李章宇」是個溫暖、愛笑的人物，期待他的變身～



李新英：通過網劇《就一口》出道，還曾出演過《就算敏感一點也沒關係2》。前陣子的《愛的迫降》是他首次挑戰正劇，劇中他以「北韓F5」其中一名收獲許多關注，外貌酷似金秀賢的他，人氣直線上升。先前有消息傳出，他將作為主演加盟KBS 2TV新漫改劇《合約友情》，並與《18歲的瞬間》申承浩、《最棒的炸雞》金素慧（I.O.I出身）合作。未來發展令人期待。



裴仁赫：近期出演《延南洞吻神》和《XX》等作品的他，被韓國媒體稱為「融合尹斗俊和李宰旭的外貌」，引發熱議。裴仁赫目前是首爾藝術大學的學生，會通過個人SNS與粉絲們進行互動，張張是「男友照」。雖然作品還不多，但因為能從他的臉上看到許多「明星臉」，慢慢打開知名度。除了前面提到的尹斗俊、李宰旭，還有南柱赫、徐康俊、柳善皓等，個個是大帥哥哦！

（圖片來源：SNS）

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