Sulli最終屍檢報告公開...看清後粉絲心痛願逝者安息

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已故歌手Sulli屍檢報告公開。

根據Sulli的屍檢報告顯示「未檢測出藥物」，不是因外力或藥物導致死亡，排除他殺嫌疑，被證實為自殺。 相關人士就Sulli的死亡時間透露「推測是在收到報案前一天晚上午夜前後幾個小時內死亡」。 據接警警員稱，當時他們在位於京畿道城南市的住宅樓2樓發現了Sulli，已停止呼吸，由此推斷她是在10月13日晚午夜前後數小時內死亡。



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Sulli的死亡在韓國引發了大轟動，為調查清楚其真正死因警方也加派了人手。 10月16日，國立科學調查研究院對Sulli的屍體進行了屍檢，第一次屍檢結果為「沒有發現外力或外壓等他殺嫌疑」。

對於最終的屍檢結果，警方表示：「上周初，國立科學調查研究所通報了最終屍檢結果，稱‘已確認死者不是因外力或藥物致死’。 沒有他殺嫌疑，因此計畫立即結束調查。 」

不少粉絲們心情十分沉痛，因為從沒想過「屍檢」一詞會用在她身上，既心疼又難過。 願逝者安息！

「圖：NATE、Estée Lauder」

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