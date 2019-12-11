Sulli最终尸检报告公开...看清后粉丝心痛愿逝者安息

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已故歌手Sulli尸检报告公开。

根据Sulli的尸检报告显示「未检测出药物」，不是因外力或药物导致死亡，排除他杀嫌疑，被证实为自杀。 相关人士就Sulli的死亡时间透露「推测是在收到报案前一天晚上午夜前后几个小时内死亡」。 据接警警员称，当时他们在位於京畿道城南市的住宅楼2楼发现了Sulli，已停止呼吸，由此推断她是在10月13日晚午夜前后数小时内死亡。



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Sulli的死亡在韩国引发了大轰动，为调查清楚其真正死因警方也加派了人手。 10月16日，国立科学调查研究院对Sulli的尸体进行了尸检，第一次尸检结果为「没有发现外力或外压等他杀嫌疑」。

对於最终的尸检结果，警方表示：「上周初，国立科学调查研究所通报了最终尸检结果，称‘已确认死者不是因外力或药物致死’。 没有他杀嫌疑，因此计画立即结束调查。 」

不少粉丝们心情十分沉痛，因为从没想过「尸检」一词会用在她身上，既心疼又难过。 愿逝者安息！

「图：NATE、Estée Lauder」

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