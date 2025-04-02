Sulli雪莉哥哥爆料Sulli曾和P.O交往一年：還來家中喝過酒！分手後才和崔子在一起

已故女歌手兼女演員Sulli（雪莉）的親哥哥在緊急直播中首次公開Sulli曾與Block B P.O交往的事實。

3月31日，已故Sulli的親哥哥在金秀賢記者會後進行了緊急直播，首次提及了Sulli的過往戀情。他爆料：「Sulli曾和Block B的P.O交往大約一年。」這是Sulli哥哥首次公開她與P.O的戀愛事實。



他在直播中還說道：「P.O當時也來過我們家，和我們一起喝紅酒。 那時候正是他們交往的時候。」隨後他進一步說明妹妹的情史順序：「她先和P.O在一起，之後才和崔子交往，P.O人很好。」



Sulli哥哥的發言即刻引爆熱議。早前公眾只知道Sulli曾與崔子公開戀愛，而她與P.O的戀情直到此次直播才被曝光。Sulli與崔子自2014年起公開戀情，備受大眾關注。



此消息曝光後，粉絲們對此感到震驚，直播內容目前正在各大社區迅速傳播，韓網上大部份網友對此持負面態度，指責「人都死了，為什麼還要折磨她」、「所以呢，交往過又怎樣」、「就不能讓她安心地離開嗎」、「瘋了吧，沒人想要知道亡者的過往」，指責Sulli哥哥口無遮攔。

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