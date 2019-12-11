Tiffany「我也是人有情緒會生氣」，卻強迫自己一直保持少女感

我們只看到舞台上明星們的光芒四射，卻從沒想過他們站上舞台之前經歷過的各類挫折。
Tiffany，2007年作為少女時代一員出道，享受過站在K-POP巔峰的風光，也試過SOLO、父親深陷「債Too」的冷言冷語，種種負面將她推向了憂鬱症的深淵。 好在Tiffany毅力驚人，衝破重重阻礙，一次又一次出現在了歌迷面前，還是10年前那個意氣風發的愛豆，只是少了稚氣，多了成熟穩重。
回首12年前新人時期，現在的Tiffany說起過往種種已經雲淡風輕，然而曾經的辛酸依舊歷歷在目，只是時間將它抹平了許多。 最近亮相《人類紀錄-人真好》節目的Tiffany透露：「現在隨意很多，如何面對媒體大眾是我最大的煩惱之一，不知道應該說什麼。 」
「我是高中時期出道的，在韓國的時候每次站在鏡頭前都會說‘大家好，我是Tiffany’，當時非常執著的認為一定要充滿少女感，聲音要激昂，要給大家帶去歡樂能量。 後來為了放下這些，重新調整心情還特意去看了心理醫生，我也是人，有情感，會生氣，也會傷心、疲憊，這些該如何在鏡頭前表達出來，因為這個接受了很多次心理治療。 」
雖然已經退出，但Tiffany和隊友們依舊是好姐妹，當看到她們的應援影片時，Tiffany也忍不住落淚，連稱「好想她們」。
「圖：《人真好》截圖」
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