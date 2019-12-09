《拉餐男》紀念直播！羅PD提了禁止語：「公約、月球、200萬，申PD說再提到一次...會直接拔掉插頭！」

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《去冰島的三餐》播畢，由姜鎬童的《拉餐男》接檔！姜鎬童將到全國各地，吃熱呼呼美味的拉麵，刺激整個冬天，光是看姜鎬童口述就讓人肚子餓啊（笑）！

6日節目首播前，羅暎錫PD、梁正宇PD和姜鎬童也一起在Youtube進行直播。而羅PD也說到：「現在還有人在說月球的事情呢！（指了後面的板子）今天直播有禁止語『公約、月球、200萬』這樣的話，被我們申孝靜PD永久的禁止，她說再提到一次的話，會直接拔掉插頭，所以相關的話沒辦法在直播說，對不起大家，希望訂閱者多多諒解。」



之後羅PD又再次說道：「再次告知大家，今天這些詞對訂閱者也是禁止語，公約、月球、200萬，希望不要在留言裡出現。」





還繼續說道：「其實不是只有我要小心說話，我是這麼想的，不久前的月球事件...不光只是我的問題。雖然現在是事情結束才說的，各位訂閱者們...這話我覺得不繼續說了。（不過還是繼續說了）是看到那一則則的留言，我就不自覺說出了『上月球』的話，這不是只有我的責任吧！再綜合一次我的話，我會小心說話的，並且為了遵守和各位訂閱者的信賴，會小心說話的，從今天起會努力這樣做的。」



直播的後段，姜鎬童用了冰箱有的食材來煮泡麵，感覺之後看《拉餐男》播出時，也要先煮好一碗泡麵跟著看啊（笑）！大家都有看播出了嗎？



（圖：tvN、채널 십오야）

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